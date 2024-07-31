AK Parti 14 Ağustos’ta 23’üncü yaşını kutlayacak! Başkan Erdoğan rozetleri takacak: En az 3 isim partiye katılabilir

TÖRENE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DAMGASINI VURACAK Muhalefetin yönetimindeki birçok belediye, AK Parti 'ye geçmek için sırada bekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ediyor.

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi. Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre, sadece belediye başkanları değil, bazı milletvekillerinin de AK Parti çatısı altında siyaset yapmak istedikleri konuşuluyor.

ROZETLERİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKACAK

Seçimlere Saadet, Gelecek ve İYİ Parti çatısı altında girerek milletvekili seçilen en az 3 isim 14 Ağustos'ta Erdoğan'ın da onay vermesi halinde AK Parti rozetini takacak. Aynı törende 31 Mart yerel seçimlerinde başka partiden seçilen belediye başkanlarından bazıları da AK Parti'ye geçecek.