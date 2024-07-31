SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti 14 Ağustos'ta 23’üncü yaşını kutlayacak! Başkan Erdoğan rozetleri takacak: En az 3 isim partiye katılabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti 14 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayacak. Bu kapsamda parti yönetimi hazırlıklarına ağırlık verdi. Program kapsamında kulislerde uzunca süredir konuşulan AK Parti'ye geçmeyi bekleyen isimlere rozet takılması da gündemde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 10:37 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 10:37
AK Parti 14 Ağustos’ta 23’üncü yaşını kutlayacak! Başkan Erdoğan rozetleri takacak: En az 3 isim partiye katılabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti 14 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayacak. Bu kapsamda parti yönetimi hazırlıklarına ağırlık verdi.

AK Parti 23'ncü yaşını ülkenin dört bir yanında 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak kutlamış olacak. 'ADI: AK PARTİ' sloganı ile hazırlanan etkinlikte, partinin kuruluş aşamasından yaşanan badirelere ve yapılan hizmetlerin anlatıldığı video gösterimi olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşlarına hitap edecek. Program kapsamında kulislerde uzunca süredir konuşulan AK Parti'ye geçmeyi bekleyen isimlere rozet takılması da gündemde. Başkan Erdoğan'ın onay vermesi halinde milletvekili ve belediye başkanlarına AK Parti rozetleri takılacak.

SLOGAN ADI: AK PARTİ
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek törene parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetiminin katılması planlanıyor "ADI: AK PARTİ" sloganı ile bir araya gelecek partililere Başkan Erdoğan hitap edecek.

Törende, dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video ile AK Parti siyasetinin tarihi ve yeni yaşa özel bestelenen şarkı da katılımcılarla buluşacak, canlı performans gösterisi olacak.

AK PARTİ'NİN YENİ YAŞ 81 İLDE KUTLANACAK
Yıldönümü ilklere sahne olacak. Her il kendine özel bir program düzenleyecek. Böylece AK Parti'nin yeni yaşı, 81 ilin tamamında kutlanmış olacak.

TÖRENE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DAMGASINI VURACAK
Muhalefetin yönetimindeki birçok belediye, AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ediyor.

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi. Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre, sadece belediye başkanları değil, bazı milletvekillerinin de AK Parti çatısı altında siyaset yapmak istedikleri konuşuluyor.

ROZETLERİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKACAK
Seçimlere Saadet, Gelecek ve İYİ Parti çatısı altında girerek milletvekili seçilen en az 3 isim 14 Ağustos'ta Erdoğan'ın da onay vermesi halinde AK Parti rozetini takacak. Aynı törende 31 Mart yerel seçimlerinde başka partiden seçilen belediye başkanlarından bazıları da AK Parti'ye geçecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den İsmail Haniye’ye açıklaması: Alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz | Canlı yayında açıkladı: TBMM’de konuşacaktı
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı: ABD İran’ı işaret etti! Hamas’tan ’intikam’ açıklaması
Casper
Mülteci kampından Hamas liderliğine Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür! İsrail çocuklarını ve torunlarını da öldürmüştü: İşte İsmail Haniye’nin hayatı
Galatasaray’a 24’lük orta saha! McTominay beklenirken...
Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi’nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye’den ’özel’ teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz
Tahran’ın göbeğinde şehit edilen Hamas lideri Haniye’nin Pezeşkiyan ile son görüntüleri! Filistinliler bunu soruyor... İran neredeydi?
Özgür Özel Başkan Erdoğan’ın iade-i ziyaretindeki fors detayının arka planını anlattı: Makama saygı | Öz eleştiri: Biz bunları unutmuş olabiliriz
Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü
Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti! Tel Aviv’den Fuad Şükür iddiası
En az 75 bin TL çeyiz yardımı! Evlenene 4 koldan destek: Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?
Beyrut’a saldırı sonrası Binyamin Netanyahu’nun ofisinden ilk görüntü! Kırmızı kablolu telefon detayına dikkat! Bakanlarına konuşma yasağı getirdi
Kanarya turu söktü aldı! Fenerbahçe Lugano’yu 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde Lille’in rakibi oldu
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız
SON DAKİKA