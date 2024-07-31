CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın SGK borçlarını yapılandırıp ödememiş! AK Parti "engelleniyoruz" algısını bozdu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin CHP'li belediyeler olduğunu ve ilk sırada 5.7 Milyar TL borç ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu açıklamıştı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın Bunun üzerine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenlenmiş, ABB' ye ait borçlar ve hizmet fiyatları ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, söz konusu açıklamaların ve kamuoyuna açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından bugün bir basın toplantısı düzenlendi.