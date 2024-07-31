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İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP-C üyesi tutuklandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP-C üyesi 43 yaşındaki İlyas A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:44 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:46
İstanbul’da eylem hazırlığındaki DHKP-C üyesi tutuklandı

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İstanbul'da, eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, örgüt içinde faaliyet yürüten ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan İlyas A'nın (43) Sultanbeyli'deki bir adreste olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelinin 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırı sonrasında öldürülen terör örgütü üyelerinin intikamını almak için kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet ve güvenlik birimlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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