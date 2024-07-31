İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Gürz-3 operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗

Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-3" operasyonlarında 4️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️

⚠️Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ediyor.

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek❗️

🚩Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3️⃣, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1️⃣ olmak üzere toplam 4️⃣ Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

TERÖR VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK