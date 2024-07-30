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PKK'nın inlerini dağıtmaya devam! Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde terör inlerini dağıtmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 16:13 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:15
PKK’nın inlerini dağıtmaya devam! Irak’ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "İnlerine girmeye devam!" notuyla duyurdu.

PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiPKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi


Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi.

PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiPKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilen malzeme şu şekilde;

▪️ 9 adet el bombası,
▪️ 6 adet sis bombası,
▪️ 1.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı,
▪️ 900 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
▪️ 230 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
▪️ 20 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
▪️ 13 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı.
▪️ 1 adet anti-tank mayını,
▪️ 5 adet basma düzenek,
▪️ 4 adet ana imla hakkı,
▪️ 1 adet jeneratör,
▪️ 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS),
▪️ 2 adet tüp,
▪️ 1 adet akü.

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