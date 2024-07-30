PKK’nın inlerini dağıtmaya devam! Irak’ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "İnlerine girmeye devam!" notuyla duyurdu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "İnlerine girmeye devam!" notuyla duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi.
Ele geçirilen malzeme şu şekilde;
▪️ 9 adet el bombası,
▪️ 6 adet sis bombası,
▪️ 1.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı,
▪️ 900 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
▪️ 230 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
▪️ 20 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
▪️ 13 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı.
▪️ 1 adet anti-tank mayını,
▪️ 5 adet basma düzenek,
▪️ 4 adet ana imla hakkı,
▪️ 1 adet jeneratör,
▪️ 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS),
▪️ 2 adet tüp,
▪️ 1 adet akü.