PKK’nın inlerini dağıtmaya devam! Irak’ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK 'ya ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "İnlerine girmeye devam!" notuyla duyurdu.

PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi





Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi.