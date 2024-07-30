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Başkan Erdoğan Külliye'de Endonezya Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 14:25 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 14:31
Başkan Erdoğan Külliye’de Endonezya Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

KAPIDA KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Prabowo Subianto'yu kapıda karşıladı.

TOPLANTI ÖNCESİ FOTOĞRAF
İki lider toplantı öncesi Külliye'nin girişinde basın mensuplarına poz verdi.

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