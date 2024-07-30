SGK yol haritasını çizdi! 96 milyarlık borç nasıl tahsil edilecek?

Türkiye genelindeki 1.402 belediyeden 1.307'sinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan 96 milyar liralık prim borcunun yüzde 67.7'si CHP'li belediyelere ait bulunurken, SGK'nın, bu borcun tahsilinde izleyeceği yol mevzuatta açıkça belirtiliyor.
Türkiye genelindeki 1.402 belediyeden 1.307'sinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan 96 milyar liralık prim borcunun yüzde 67.7'si CHP'li belediyelere ait bulunurken, SGK'nın, bu borcun tahsilinde izleyeceği yol mevzuatta açıkça belirtiliyor.
ÖNCE BELEDİYELERLE MASAYA OTURULACAK
Buna göre borçlu belediyelerle önce masaya oturulacak ve ödeme yöntemleri önerilecek. Yapılandırma ve taksitlendirme imkânı getirilecek.
ÖDEMEZLERSE BORÇLAR İCRA İLE ALINACAK
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; Belediyelerin ödemediği borçları genel bütçe vergi gelirlerinden kesilecek. Belediye şirketlerinin ödemediği borçlar ise icra yoluyla alınacak. Belediyelerden prim borçlarının tahsilat yöntemleri şöyle:
YÜZDE 3 GECİKME CEZASI
Ay içerisinde çalışan personelin (sigortalıların) SGK'ya bildirimleri takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Yapılan bildirimlere göre tahakkuk eden sigorta primlerinin yine çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Belediyeler bu ödemeyi yapmazsa ilk 3 ay yüzde 3 oranında gecikme cezası, ardından gecikme faizi uygulanıyor.
TAKSİT YAPILIYOR
Belediyeler yine ödeme yapmazlar ise bu kez masaya oturuluyor ve yapılandırma imkânları sunuluyor. Borçlarını ödemeleri için taksitlendirme imkânı getiriliyor. Tahsilat müzakereleri sürecinde belediyeler ellerindeki gayrimenkulleri teklif edebiliyor. Güncel bedelleri mevzuat çerçevesinde belirlenerek söz konusu gayrimenkuller borçlara karşılık SGK'ya devrediliyor.
Bu süreçte belediyelere defalarca ödeme bildirimi gönderiliyor. Diğer tahsilat yöntemi genel bütçe vergi gelirlerinden kesinti yapılması. Bu uygulama yalnızca belediyelerin kendi borçları için yapılabiliyor. Bu tahsilat yöntemi belediye şirketlerinin borçları için uygulamaya geçirilemiyor. Bütün bu ödeme süreçleri, yöntem ve çağrılara rağmen hala daha borç ödenmezse, son çare olarak icra devreye sokuluyor.
Verilere göre 1307 belediyenin 96 milyar TL'lik prim borcunun yüzde 80'i belediyelerin şirketlerine ait. Bu borçların da yüzde 80'i CHP'li belediyelerin. 30 büyükşehir belediyesinin borçlarının yüzde 76'sı CHPli belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Bu 6 ilçeden 5'i CHP belediyesi.
İBB'NİN BORCU 46 KAT ARTTI
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da 327 milyon TL olan prim borcu Mart 2024'te yani beş yılda 9 kat artarak 3 milyar TL'ye ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 2019'da 70.8 milyon TL olan borcu, Mart 2024'e kadar 46 kat artarak 3.3 milyar TL oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 160.4 milyon TL olan borcu 5 yılda 25 kat artış göstererek Mart 2024'te 5.7 milyar TL'ye ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da 6.1 milyon TL olan borcu beş yılda 885 kat arttı. Mart 2024 itibarıyla 5.4 milyar borcu var.
Şişli Belediyesi'nin 127 milyon TL olan borcu beş yılda 13 kat artarak Mart 2024'te 1.8 milyon TL oldu.
ABB DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ UYARILMIŞ
Öte yandan SGK prim borçlarında, devlete en borçlu belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Sayıştay tarafından yıllık yayımlanan belediye ve iştirakleri raporlarında yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle birçok kez uyarıldığı belirlendi.
Sayıştay'ın raporlarına göre ABB iştiraki olan ASKİ, BELKA, BELPA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA'nın yüklü miktarda SGK ve vergi borcu olduğu öğrenildi.
Raporlara göre; BELPA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı tespit edildi.
BELPA'nın yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinildi. PORTAŞ'ın da, şirketin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer aldı. ABB'ye ait ASKİ, BELKA ve ANFA da ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı.