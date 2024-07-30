SGK yol haritasını çizdi! 96 milyarlık borç nasıl tahsil edilecek?

Türkiye genelindeki 1.402 belediyeden 1.307'sinin Sosyal Güvenlik Kurumu 'na ( SGK ) olan 96 milyar liralık prim borcunun yüzde 67.7'si CHP 'li belediyelere ait bulunurken, SGK'nın, bu borcun tahsilinde izleyeceği yol mevzuatta açıkça belirtiliyor.

ÖDEMEZLERSE BORÇLAR İCRA İLE ALINACAK Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; Belediyelerin ödemediği borçları genel bütçe vergi gelirlerinden kesilecek. Belediye şirketlerinin ödemediği borçlar ise icra yoluyla alınacak. Belediyelerden prim borçlarının tahsilat yöntemleri şöyle:

ÖNCE BELEDİYELERLE MASAYA OTURULACAK Buna göre borçlu belediyelerle önce masaya oturulacak ve ödeme yöntemleri önerilecek. Yapılandırma ve taksitlendirme imkânı getirilecek.

YÜZDE 3 GECİKME CEZASI

Ay içerisinde çalışan personelin (sigortalıların) SGK'ya bildirimleri takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Yapılan bildirimlere göre tahakkuk eden sigorta primlerinin yine çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Belediyeler bu ödemeyi yapmazsa ilk 3 ay yüzde 3 oranında gecikme cezası, ardından gecikme faizi uygulanıyor.

TAKSİT YAPILIYOR

Belediyeler yine ödeme yapmazlar ise bu kez masaya oturuluyor ve yapılandırma imkânları sunuluyor. Borçlarını ödemeleri için taksitlendirme imkânı getiriliyor. Tahsilat müzakereleri sürecinde belediyeler ellerindeki gayrimenkulleri teklif edebiliyor. Güncel bedelleri mevzuat çerçevesinde belirlenerek söz konusu gayrimenkuller borçlara karşılık SGK'ya devrediliyor.

Bu süreçte belediyelere defalarca ödeme bildirimi gönderiliyor. Diğer tahsilat yöntemi genel bütçe vergi gelirlerinden kesinti yapılması. Bu uygulama yalnızca belediyelerin kendi borçları için yapılabiliyor. Bu tahsilat yöntemi belediye şirketlerinin borçları için uygulamaya geçirilemiyor. Bütün bu ödeme süreçleri, yöntem ve çağrılara rağmen hala daha borç ödenmezse, son çare olarak icra devreye sokuluyor.