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Savulun geliyoruz: ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgüler

ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgüler yağdı. Baykar’ın ürettiği insansız savaş araçlarının, Ukrayna’da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza attığı anlatıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Savulun geliyoruz: ABD’li Forbes’tan Türk silah sanayisine övgüler

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Dünyanın önde gelen dergilerinden ABD'li Forbes, Türk havacılık ve silah sanayisinin ulaştığı başarıyı okuyucularına aktardı. Dergide BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın imzasını taşıyan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza attığını yazdı. Haberde "Bayraktar TB2 drone'u dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi" ifadesi kullanıldı.

Makalede Türkiye'deki silah ihracatçılarının başarılı örneklerinden olan Özyurt Silah Sanayi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine de övgüler yağdı. Şirket sahibi Serdar Özyurt, "Türkiye, artık yerli mühendislerin geliştirdiği silah ve mühimmatı dünyanın 100'den fazla ülkesine ihraç ediyor" ifadesini kullandı.

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