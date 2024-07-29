Kahraman Mehmetçik, 16 teröristi Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki inlerinde avladı

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in son operasyonlarını açıkladı. Türkiye içinde olduğu gibi, sınır ötesi harekatı da başarı ile sürdüren TSK, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde de teröristleri inlerinde avladı. Bakanlık "Kahraman TSK, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" açıklaması yaptı.

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