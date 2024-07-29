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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi

Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara'da. Millli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığı Subianto, daha sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile biraraya geldi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 21:36 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 21:36
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yla bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, Ankara'da Subianto'yu ağırladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER KARŞILADIMİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER KARŞILADI

ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER KARŞILADI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Endonezya seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı."


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