Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yla bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, Ankara'da Subianto'yu ağırladı.