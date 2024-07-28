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Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! 16 terörist EX

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 12:50 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 13:09
Son dakika: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya ağır darbe! 16 terörist EX

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16 TERÖRİST EX

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.


Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.



İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
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