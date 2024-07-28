PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bir haftada 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! 423 bin 69 sürücüye işlem: Çakar, hız, emniyet kemeri...

Trafikte son bir haftanın Z raporu açıklandı... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini duyurdu. Denetimler sonucu 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldı. 259 sürücüye çakar cezası, 118 bin 349 sürücüye ise hız ihlali cezası kesildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 08:22 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 08:22
Bir haftada 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! 423 bin 69 sürücüye işlem: Çakar, hız, emniyet kemeri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 18-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 423 bin 391 araca/sürücüye işlem yapıldı."



"YOLCULUKLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"

Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA