Başkan Erdoğan’dan Safiye Soyman’a taziye telefonu: Harun Akaröz’ün vefatı dolayısıyla başsağlığı

Safiye Soyman ve oğlu Harun Akaröz "HASTALANMADA ÖNCE OĞLUMLA..." Öte yandan Safiye Soyman , oğlu Harun Akaröz ile olan bir anısını sosyal medya hesabından paylaşıp "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düşmüştü.

Safiye Soyman ve oğlu Harun Akaröz



"GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM"

Soyman, "Oğlum Burdur'da, oranın havası iyi geldi. Yardımcım Bekir oğlumu Burdur'a götürdü. Orada Harun'uma bir hareket geldi. 'Oğlum rahat etsin' diye hemen bir ev yaptırdım. Yazın Bodrum sıcak oluyor, Burdur'un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.