Safiye Soyman'ın acı günü! 'Gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı' dediği oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, büyük bir acı ile sarsıldı. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.