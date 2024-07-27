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Safiye Soyman'ın acı günü! 'Gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı' dediği oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, büyük bir acı ile sarsıldı. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 15:01 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 15:29
Safiye Soyman’ın acı günü! ’Gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı’ dediği oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti 1

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, büyük bir acı ile sarsıldı. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Safiye Soyman’ın acı günü! ’Gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı’ dediği oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti 2

63 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, yaklaşık 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.

Safiye Soyman’ın acı günü! ’Gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı’ dediği oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti 3

HASTANEYE KALDIRILDI

Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.

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