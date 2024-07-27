Safiye Soyman'ın acı günü! 'Gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı' dediği oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, büyük bir acı ile sarsıldı. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, büyük bir acı ile sarsıldı. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
63 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, yaklaşık 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.