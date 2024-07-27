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İstanbul'da 750 milyonluk Yediemin vurgunu! İcra memuru da işin içinde çıktı! Çete çökertildi

İstanbul'da Yediemin otoparklarında bulunan milyonluk araçları yaptıkları sahte belgelerle alıp 3. şahıslara satarak yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yapan 25 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince 8 ilde yapılan operasyonda şüphelilerin arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katipleri bulunduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 13:43 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 13:55
İstanbul’da 750 milyonluk Yediemin vurgunu! İcra memuru da işin içinde çıktı! Çete çökertildi

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında bazı lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti.



Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.

AKILALMAZ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU
Sabah'ın haberine göre Polis yaptığı çalışmada, şebekenin Yediemin otoparklarında uzun süredir tutulan lüks otomobilleri tespit ettikleri daha sonra aracı çalmak için İcra Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirlendi.


Şebeke üyelerinin İcra kayıtlarında, hacizli görünen otomobiller için sözde bir satış ihalesi yapılmış gibi gösterip, Noterler Birliğine yazdığı yazılarla üzerindeki, şerhleri kaldırdıkları ardından şebeke üyelerinden birinin üzerine satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Sözde otomobili İcradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin aracı galerilerde müşterilere pazarladıkları belirtildi.



İCRA MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLU
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce çalıntı araçların işlemlerinin yapıldığı İcra Müdürlüğünde Müdür yardımcısı olarak görev yapan O.K.'yi gözaltına aldı.


İşlemler sırasında elektronik imzası bulunan O.K. suçlamaları kabul etmedi. O.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



8 İLDE 24 ŞÜPHELİYE BASKIN
Polis ekipleri yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şebeke elemanlarının isimlerini tespit etti. Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere yapılan baskında 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı.



Gözaltına alınanların 7'sinın adliyelerde zabıt katipleri, Noter çalışanları ve noter Başkatipleri olduğu öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğüne getirilen çete üyeleri 4 gün boyunca Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Yapılan soruşturma sonucu örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu iddia edildi. Bir adliyede zabıt katibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün ise şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi.



ÇOBANIN ÜZERİNE 7 LÜKS OTOMOBİL GEÇİRMİŞLER
Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan Çobanlık yapan H.I.'nın üzerine 7 tane lüks otomobil bulunduğu öğrenildi. Polis sorgusu sırasında para karşılığı otomobilleri üzerine aldığını söyleyen H.I.'nın sahibi olduğu araçların markasını bile bilmediği ortaya çıktı. Bu otomobille ilgili sözde ihale yapılmış gibi gösterilip üzerindeki şerhlerin kaldırılması için 1 Temmuz tarihinde Noterler birliğine yazı yazıldığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan birçoğunun daha önceden poliste suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü hırsızlığın boyutlarının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLU
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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