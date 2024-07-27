İstanbul’da 750 milyonluk Yediemin vurgunu! İcra memuru da işin içinde çıktı! Çete çökertildi





İCRA MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLU

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce çalıntı araçların işlemlerinin yapıldığı İcra Müdürlüğünde Müdür yardımcısı olarak görev yapan O.K.'yi gözaltına aldı.

İşlemler sırasında elektronik imzası bulunan O.K. suçlamaları kabul etmedi. O.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





8 İLDE 24 ŞÜPHELİYE BASKIN

Polis ekipleri yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şebeke elemanlarının isimlerini tespit etti. Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.



İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere yapılan baskında 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı.





Gözaltına alınanların 7'sinın adliyelerde zabıt katipleri, Noter çalışanları ve noter Başkatipleri olduğu öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğüne getirilen çete üyeleri 4 gün boyunca Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Yapılan soruşturma sonucu örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu iddia edildi. Bir adliyede zabıt katibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün ise şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi.





ÇOBANIN ÜZERİNE 7 LÜKS OTOMOBİL GEÇİRMİŞLER

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan Çobanlık yapan H.I.'nın üzerine 7 tane lüks otomobil bulunduğu öğrenildi. Polis sorgusu sırasında para karşılığı otomobilleri üzerine aldığını söyleyen H.I.'nın sahibi olduğu araçların markasını bile bilmediği ortaya çıktı. Bu otomobille ilgili sözde ihale yapılmış gibi gösterilip üzerindeki şerhlerin kaldırılması için 1 Temmuz tarihinde Noterler birliğine yazı yazıldığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan birçoğunun daha önceden poliste suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü hırsızlığın boyutlarının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.



14 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN