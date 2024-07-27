Bakan duyurdu! Terör örgütüne Gürz-2 darbesi! 4 terörist paketlendi

🚩Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde TURUNCU ve GRİ kategoride yer alan Benda Amed (K) adlı Semra Ayverdi, Baran Hemlin (K) adlı Seyithan Sencer, Sarı İbrahim (K) adlı Yakup Nişo, Destina Botan (K) adlı Bişenk Durmuş adlı teröristler olduğu tespit edildi.

Kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz❗️

Teröristlerin;

📍6️⃣ güvenlik görevlisi ile 5️⃣ sivil vatandaşın ŞEHİT edildiği,

📍6️⃣ güvenlik görevlisi ve 1️⃣1️⃣ sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9️⃣ eyleme katıldıkları belirlendi.

🚩Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pervari kırsalında "GÜRZ-2" operasyonu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) , Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Katıldığı Eylemler: