Bakan duyurdu! Terör örgütüne Gürz-2 darbesi! 4 terörist paketlendi

📍31 Temmuz 2015 tarihinde Tunceli- Erzincan kara yolunda araç yakılması ve yol kesilmesi eylemine,
📍21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
📍12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında yol kesme eyleminde 2️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
📍01 Eylül 2016 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
📍24 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
📍17 Eylül 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında aracın yakılması ve 2️⃣ sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,
📍15 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak-Beytüşşebap karayolu yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüsün EYP'ye basması sonucu 1️⃣ sivil vatandaşın şehit edilmesi, 2️⃣ sivil vatandaşın yaralanması eylemine,
📍08 Haziran 2020 tarihinde Van ili Çatak ilçesi kırsalında yol iyileştirme çalışması esnasında EYP'nin patlaması sonucu 2️⃣ sivil vatandaşın şehit edilmesi, 9️⃣ sivil vatandaşın yaralanması eylemine,
📍13 Ekim 2022 tarihinde Van ili Çatak ilçesi kırsalında 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine katıldıkları tespit edildi.
Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız❗️