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Bakan duyurdu! Terör örgütüne Gürz-2 darbesi! 4 terörist paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-2" operasyonunda; 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 07:52 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 08:07
Bakan duyurdu! Terör örgütüne Gürz-2 darbesi! 4 terörist paketlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından. Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-2" operasyonunda; 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-2" operasyonunda;
2️⃣'si TURUNCU,
2️⃣'si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam
4️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️

Kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz❗️

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

🚩Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde TURUNCU ve GRİ kategoride yer alan
Benda Amed (K) adlı Semra Ayverdi,
Baran Hemlin (K) adlı Seyithan Sencer,
Sarı İbrahim (K) adlı Yakup Nişo,
Destina Botan (K) adlı Bişenk Durmuş adlı teröristler olduğu tespit edildi.

Teröristlerin;
📍6️⃣ güvenlik görevlisi ile 5️⃣ sivil vatandaşın ŞEHİT edildiği,
📍6️⃣ güvenlik görevlisi ve 1️⃣1️⃣ sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9️⃣ eyleme katıldıkları belirlendi.

🚩Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pervari kırsalında "GÜRZ-2" operasyonu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) , Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Katıldığı Eylemler:

📍31 Temmuz 2015 tarihinde Tunceli- Erzincan kara yolunda araç yakılması ve yol kesilmesi eylemine,

📍21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

📍12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında yol kesme eyleminde 2️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

📍01 Eylül 2016 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

📍24 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2️⃣ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

📍17 Eylül 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında aracın yakılması ve 2️⃣ sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,

📍15 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak-Beytüşşebap karayolu yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüsün EYP'ye basması sonucu 1️⃣ sivil vatandaşın şehit edilmesi, 2️⃣ sivil vatandaşın yaralanması eylemine,

📍08 Haziran 2020 tarihinde Van ili Çatak ilçesi kırsalında yol iyileştirme çalışması esnasında EYP'nin patlaması sonucu 2️⃣ sivil vatandaşın şehit edilmesi, 9️⃣ sivil vatandaşın yaralanması eylemine,

📍13 Ekim 2022 tarihinde Van ili Çatak ilçesi kırsalında 1️⃣ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine katıldıkları tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız❗️

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