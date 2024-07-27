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Dark Web’in zehir baronuna operasyon! Otelde yakalandı! İşte flaş detaylar

İstanbul Polisi, uyuşturucu ticareti yapan ve aranan isimlere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. 81 şüphelinin yakalandığı operasyonun en dikkat çekici ismi, İnterpol tarafından 'doping, kara para aklama ve uyuşturucu' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan İsveçli firari Alexander Gustafsson oldu. Dark Web'deki büyük uyuşturucu pazarlarının liderlerinden biri olarak bilinen Gustafsson, Beşiktaş'taki bir otelde yakalandı. Bugüne kadar 17 bin kişiye uyuşturucu sattığı ve yaklaşık 100 milyon dolar kazandığı belirtilen Gustafsson'un, sporculara doping içeren madde ve ilaçlar da sattığı öne sürülüyor.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 08:15 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 08:26
Dark Web’in zehir baronuna operasyon! Otelde yakalandı! İşte flaş detaylar

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte işledikleri uyuşturucu suçlarından ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan firarilere yönelik "Aranan Şahıslar Uygulaması" yaptı.



"Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama ve Doping" suçlarından ötürü Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveçli Alexander Gustafsson (32), Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


SAHTE KİMLİK ÇIKTI
Sporculara doping içerikli madde ve ilaçlar sattığı iddia edilen ve İstanbul Beşiktaş'ta saklandığı adreste yakalanan Alexander Gustafsson'un üzerinden Polonya uyruklu Aleksander Kawa ismine düzenlenmiş bir sahte kimlik çıktı.

Alexander GustafssonAlexander Gustafsson

İNTERNET ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİ
Adreste yüklü miktarda para da bulundu. İsveç resmi makamlarının iade talebiyle Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Alexander Gustafsson'un Dark Web (Derin İnternet) üzerinde sahibi olduğu bir siteyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 2022 yılında 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve uluslararası düzeyde arandığı belirtildi.


Uyuşturucu suçlarından ötürü 12 yıldan 24 yıla kadar kesinleşmiş farklı hapis cezaları bulunan 8 firari daha operasyonlarla yakalandı.

10 yıl ve altında sürelerle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 54 firari de gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam gözaltına alınan firari sayısının 81 olduğu ifade edildi.

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu çetesi lideri İstanbul’da yakalandıInterpol kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı
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