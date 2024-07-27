Dark Web’in zehir baronuna operasyon! Otelde yakalandı! İşte flaş detaylar

Alexander Gustafsson

İNTERNET ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİ

Adreste yüklü miktarda para da bulundu. İsveç resmi makamlarının iade talebiyle Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Alexander Gustafsson'un Dark Web (Derin İnternet) üzerinde sahibi olduğu bir siteyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 2022 yılında 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve uluslararası düzeyde arandığı belirtildi.