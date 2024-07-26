Türkiye’nin girişimleri sonrası Kerkük’te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SONRASI TARİHİ KARAR Aylardır süren belirsizlik Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucu çözüme kavuştu. Kerkük İl Meclisi'nde varılan mutabakata ilişkin bilgilere ilk kez ulaşıldı. Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye, uzun süredir Kerkük'te dönüşümlü valilik modeli üzerinde çalışıyordu.

18 Aralık 2023'te Kerkük 'te 18 yıl aranın ardından sandık başına gidildi. Türkiye'nin de gayretleriyle 9 Türkmen partisi tek liste olarak seçime girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan 2024'te Irak'a resmi ziyarette bulunmuştu.

100 YIL SONRA KERKÜK'TE TÜRKMEN VALİ

Varılan mutabakata göre Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenecek. TRT Haber'de yer alan habere göre, böylece 100 yıl sonra Türkiye'nin girişimleriyle Kerkük'te bir Türkmen vali olacak.

KERKÜK'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE İZİN YOK

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre varılan mutabakatla kurulacak idarenin, PKK terör örgütünün varlığına izin vermemesi gerektiği belirtildi. Kerkük'te tüm yerel unsurları temsil eden bir yönetimin oluşması temennisinde bulunuldu.