Seçil Erzan'ın "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap'ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Seçil Erzan "şüpheli", Nur Erkasap "müşteki-şüpheli" , Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı ise "müşteki" olarak yer aldı.

Erzan'ın iddianamede yer verilen savcılık ifadesinde, vadettiği fona Erkasap'ın da para yatırmak istediğini ancak nakit parası olmaması nedeniyle para yatıramadığını söylediği belirtildi.

ERKASAP'TAN NAKİT PARA HİÇ ALMADIM

İddianamede Erzan'ın, "Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte Mert Zeydanlı'nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Erkasap'tan nakit para hiç almadım." dediği aktarıldı.

PARAMI NASIL YATIRACAĞIMI BİLMİYORDUM

Nur Erkasap ise iddianamede yer alan savcılık ifadesinde, yaklaşık 2 yıl önce Seçil Erzan'ın kendisine Hakan Ateş'in içinde olduğu yüksek getirili fondan bahsettiğini, o dönem insanların buradan çok para kazandığını, parasını nasıl yöneteceğini bilemediği için buraya para yatırmaya karar verdiğini anlattı.

500 bin dolarını Erzan'a bankadaki odasında teslim ettiğini, Erzan'ın da kendisine bin, 2 bin dolar şeklinde ödemeler yaptığını söyleyen Erkasap, Fatih Terim ve ailesiyle sık görüştüğünü, müşteki Volkan Bahçekapılı'yı da Terim'in damadı olması nedeniyle tanıdığını dile getirdi.