Seçil Erzan'ın "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap'ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor

Seçil Erzan
100 ve 150 bin dolar olmak üzere iki parça halinde fon getirisi adı altında Erzan'dan para aldığını ancak ana parasının geri verilmediğini ifade eden Kahraman, Erzan'ın bankanın ekranından fona ait resimler göstererek paranın yurt dışından geldiğine ilişkin sözlerle kendisini ikna ettiğini söyledi.
Kahraman, Erzan ve Erkasap ile banka yetkililerinden şikayetçi oldu.
ERKASAP, ERZAN İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKLE SUÇLANDI
Bankanın teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporuna da değinilen iddianamede, "Nur Erkasap, Mert Zeydanlı'nın Seçil Erzan'a para vermesi hususunda güven sağlamak için, borçlusu kendisi olan senedi Zeydanlı'ya vermiştir. Volkan Bahçekapılı, Seçil Erzan'a ulaştırması için 400 bin dolar tutarındaki parayı Nur Erkasap'ın hesabına transfer etmiştir. Bunlardan ve Nur Erkasap'ın yazdığı nottan hareketle adı geçenin Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği işlemlerden haberdar olduğu ve Erzan ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.
Erkasap'ın sanık Erzan tarafından yönlendirmesiyle hareket ederek zaman zaman hesabına gelen, zaman zaman da bizzat gidip teslim aldığı paraları Erzan'a teslim ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Erkasap ile Erzan aralarındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinden öteye geçtiği vurgulandı.
İddianamede, Erkasap'ın başlangıçta Erzan'a inanarak fon vaadiyle para yatırıp mağdur konumda bulunmasına rağmen, zamanla Erzan'la kurduğu yakın güven ilişkisi neticesinde Erzan'ın gerçekleştirdiği dolandırıcılık eylemlerinden haberdar olduğu, buna rağmen ilişkisini sonlandırmadığı, bilerek ve isteyerek Mert Zeydanlı, Volkan Bahçekapılı ve Ömer Kahraman'a karşı nitelikli dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.
ERKASAP'IN 9 YILDAN 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Erkasap'ın, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Erzan'ın ise Erkasap'a yönelik "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkeme heyeti tarafından değerlendiriliyor.
SEÇİL ERZAN'IN ANA DAVADA 93 YILDAN 305 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Aynı mahkemede devam eden ana davanın iddianamesinde ise sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.
İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.
İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.
Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.
Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.