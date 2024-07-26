Seçil Erzan davasında çarpıcı ifade! Paraların adresini söyledi! Eski sevgiliyi işaret etti

MOCİ İLE 10 MİLYON DOLAR ALDIM 14 MİLYON DOLAR ÖDEDİM İddianamede, Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu." dediği aktarıldı.

Seçil Erzan

200 BİN DOLARI ALAMADIM

Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği, Haghani'nin ise ifadesinde Erzan'ın Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan'ın evine kendisinin götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını söylediği iddianamede yer aldı.

"PARALAR ESKİ SEVGİLİSİNDE"

Öte yandan hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı.

Kasanın daha sonra Erzan'ın o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket aracılığıyla kendi evine taşındığını, dolayısıyla paranın Candaş Gürol'da olduğunu iddia etti.