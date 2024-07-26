PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik, YÖK üyeliğine Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 01:28 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 09:47
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı.

21 ile de yeni müdür atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yönetim kurulu üyeliğine görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ile Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alınırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı. Söz konusu Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere de 16 atama gerçekleştirildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alınırken, Tokat'a Hüseyin Kır, Ardahan'a ise Yusuf Uzantı yeni il milli eğitim müdürü olarak görevlendirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA BAZI ÜST KADEME YÖNETİCİLİKLERİNE ATAMA
Başkan Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığındaki bazı üst kademe yöneticilerin görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı.

Başkan Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik'i atadı.

Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.



YÖK ÜYELİĞİ VE BAZI ÜNİVERSİTELERE YENİ REKTÖR ATAMASI

Karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin atandı.

İşte o atamalar

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof. Dr. Semih Aktekin,

Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik,

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz,

Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran,

Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,

İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü,

Nişantaşı Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu,

Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip,

Ostim Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek,

Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye yüksek teknoloji merkezi olacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dev teknoloji hamlesi hayata geçiriliyor
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Türk Telekom
Seçil Erzan davasında çarpıcı ifade! Paraların adresini söyledi! Eski sevgiliyi işaret etti
Araç alacaklar dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi
6.1 milyon zam farkı: İlk ödeme bugün memur emeklilerine! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak? Neler yatırılacak?
Son dakika: Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor! Taslak metin ortaya çıktı! Hukukçular değerlendirdi
Kamuda tek ücret dönemi başlıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı! Ne zaman yürürlüğe girecek?
Fırtına fişi çekti | Spor yazarları Ruzomberok maçını değerlendirdi: Yeni transfere övgü dolu sözler! O iki oyuncu için çarpıcı yorum: Vasat kaldılar
Mersin ve Ağrı’dan sonra şimdi de İstanbul’da terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandil’den mi aldı?
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı
HAVA DURUMU I Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ilde sağanak yağış etkili olacak
Askerden dönene iş ya da maaş: Neler gerekiyor? Kışlada yatırılır mı? İşte bu iki imkandan yararlanmanın yolları...
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi
SON DAKİKA