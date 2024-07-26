Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Az önce çeşitli sektörlerde başarı hikayesi yazan kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Savunma sanayiinden otomotive, havacılıktan insansız sistemlere, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş bir yelpazede kendi sektörlerinin lideri olan şirketlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik.

Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin zenginliğinin en güzel göstergesi olan firmalarımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmayı, özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam sağlayın. Yeter ki siz Türkiye'nin üretim kapasitesine güç katın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır.

Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız işte bu irademizin, işte bu samimiyetimizin, ileri teknolojiye atfettiğimiz önemin yeni bir sembolüdür. Yüksek teknoloji yatırımlarında küresel bir cazibe merkezi haline gelmesine öncülük edecek programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, sayın Bakan ve ekibini, programın hazırlanmasına destek olan herkesi tek tek kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve İslam dünyamız adına kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Özellikle dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. Birazdan detaylarını paylaşacağımız programın doğru zamanda yapılmış fevkalade stratejik bir hamle olduğuna inanıyorum.

Burada şu gerçeği öncelikle vurgulamak isterim. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Sistemin sorunlara çözüm üreteme kabiliyetini yitirdiğinin işaretlerini uzun zamandır zaten görmekteyiz. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir.

Mesela Suriye'deki ihtilaf tam 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş iki buçuk yıldır aralıksız devam ediyor. Yemen henüz istikrara kavuşamadan maalesef Sudan karıştı. Gazze'de 16.000'i masum çocuk 40.000 sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi. İşte herhalde Amerika'nın Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Gördük… Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40.000'e yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün, temsilciler meclisi alkışlıyor. Öbür taraftan temsilciler meclisinin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

KATİLİ ALKIŞLADILAR: BU BİR AKIL TUTULMASI

ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya gördü. 40 bine yakın kadın, çocuk, yaşlı bu insanları katledenleri Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Dışarıda ise farklı bir tavır ortaya konuluyor. Bu durum dünyanın nereye gittiğiniz gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema izler gibi izliyor. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor. Gazze Kasabı'na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor. Elinde 150 bin Gazzeli'nin kanı olan bir kasabı ağırlayan bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını alkışlayan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız.

HEDEFLERİMİZDEN KOPMADIK

Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin 104 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan edemez, hedeflerimizden asla ve asla kopmadık kopmuyoruz.

Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg artık yollarda. Yapamazsıız diyenlere, Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık.



YENİ DÖNEMİN FORVETİ TÜRKİYE

Türk ekonomisi çok boyutlu bir dönüşümün sürecinden geçiyor daha doğru bir ifade ile kabuk değiştiriyor. Ekonomimiz daha farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

5 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK PAKETİ

Elektrikli otomotivde 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.

Rüzgar enerjisinde kritik bileşenlerin ve deniz üstü türbinlerin imalatını desteklemeyi ve yerli bir rüzgar enerjisi markayı inşa etmeyi hedefliyoruz.



Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.

Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz.



20 MİLYAR DOLARLIK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI

Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz.