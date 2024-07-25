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TBMM'de yoğun mesai! 4 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurul çalışmalarının devam edeceği 26-29 Temmuz tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi ve araç girişinin yapılmayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 18:29 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 18:29
TBMM’de yoğun mesai! 4 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Genel Kurul çalışmalarının devam edeceği 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi alınmayacak.

''26-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASI ZİYARETÇİ GİRİŞİ YAPILMAYACAK''

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik tarafından yapılan duyuruda; TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar ile Genel Kurul'un hafta sonunu da kapsayan 26-29 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı. Duyuruda, "Gündemin yoğunluğu nedeniyle sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır" denildi.

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