Diyanet-Sen'den CHP Sözcüsü Deniz Yücel'e tepki: "Saçmalayan CHP haddini aşma"

CHP'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden toplumun dini inançlarını siyasi malzeme yapmasına asla geçit vermeyeceklerini bildiren Yıldız, "Diyanet-Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmayı alışkanlık edenlere, bu çirkin saldırılarına asla müsaade etmeyeceğimizi tekrar haykırıyoruz. CHP'yi bu çirkin açıklamasından dolayı özür dilemeye ve artık bu köhne zihniyetten bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz." dedi.