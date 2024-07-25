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Diyanet-Sen'den CHP Sözcüsü Deniz Yücel'e tepki: "Saçmalayan CHP haddini aşma"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in cuma hutbesiyle ilgili açıklamalarından dolayı CHP'yi özür dilemeye ve bu zihniyetten vazgeçmeye davet ettiklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 18:45 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 18:45
Diyanet-Sen’den CHP Sözcüsü Deniz Yücel’e tepki: Saçmalayan CHP haddini aşma

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Diyanet-Sen üyeleri, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, 19 Temmuz Cuma günü camilerde okunan tesettür ve evlilik hakkındaki hutbeyle ilgili açıklamalarına tepki göstermek amacıyla CHP önünde bir araya geldi.

CHP'nin Cuma hutbesi açıklamasına tepki

CHP'NİN HUTBE HAZIMSIZLIĞINA TEPKİ
"Saçmalayan CHP haddini aşma" yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, konuşmasının başında geçen hafta cuma günü camilerde okunan hutbeyi hatırlattı.

Yıldız, Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu din konusunda aydınlatmasının kanuni zorunluluk olduğunu belirterek, Yücel'in, "Diyanet'in kanuni sorumluluğunu yerine getirmesine engel oluşturmaya ve algı operasyonlarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını" savundu.

CHP'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden toplumun dini inançlarını siyasi malzeme yapmasına asla geçit vermeyeceklerini bildiren Yıldız, "Diyanet-Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmayı alışkanlık edenlere, bu çirkin saldırılarına asla müsaade etmeyeceğimizi tekrar haykırıyoruz. CHP'yi bu çirkin açıklamasından dolayı özür dilemeye ve artık bu köhne zihniyetten bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz." dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız

Açıklamanın ardından Yıldız ve beraberindekiler, CHP Genel Merkezi otopark girişine, üzerinde "CHP haddini aşma Diyanet'e sataşma" yazılı siyah çelenk bıraktı.

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