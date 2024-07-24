ABD'de utanç görüntüleri: İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Topyekün savaş planı ortaya çıktı: Washington’da kirli pazarlık

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TOPYEKÜN SAVAŞ İÇİN KİRLİ PAZARLIK

Netanyahu'nun ABD'de yaptığı kirli pazarlık ise İsrail basınında ortaya çıktı. Netanyahu, ABD ve İsrail'in birlikte Orta Doğu'da İran tehdidiyle mücadele etmek için bir "güvenlik ittifakı" kurabileceğini söyleyip "Bu güvenlik ittifakına İsrail'le barış içinde olan ya da olmak isteyen tüm ülkeler davet edilmelidir." ifadelerini kullandı. İsrail gazetesi The Times of Israel ise "Öngördüğüm yeni ittifak, Abraham Anlaşmaları'nın doğal uzantısı olarak görülebilir. Bu anlaşma sayesinde İsrail ve 4 Arap ülkesi arasında barış sağlandı. Bunu Demokratlar da Cumhuriyetçiler de destekledi. Bu yeni ittifak için bir isim de düşündüm. Yeni ittifakın adı 'Abraham İttifakı' diyelim." şeklinde konuşan Netanyahu için "Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada savaş sonrası Gazze ve İran karşıtı ittifak için vizyonunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.