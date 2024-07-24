ABD'de utanç görüntüleri: İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Topyekün savaş planı ortaya çıktı: Washington’da kirli pazarlık

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. Eline masum Filistinlilerin kanı bulaşan Netanyahu bugün ABD'de utanç görüntülerine sebebiyet verdi. Netanyahu ABD Kongresi'ne onur konuğu olarak katıldı ve alkışlarla karşılandı. Konuşmasında soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyen Netanyahu'ya alkış tutanların arasında Elon Musk'ın da olduğu görüldü. Netanyahu'nun Orta Doğu'da topyekün savaş için yaptığı kirli pazarlık ise İsrail basınında ortaya çıktı.
Başta Türkiye ilk günden bu yana katil Netanyahu'ya 'dur' derken bugün ABD'de utanç anları yaşandı. Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.
KATİL ONUR KONUĞU OLARAK KATILDI
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti.
TOPYEKÜN SAVAŞ İÇİN KİRLİ PAZARLIK
Netanyahu'nun ABD'de yaptığı kirli pazarlık ise İsrail basınında ortaya çıktı. Netanyahu, ABD ve İsrail'in birlikte Orta Doğu'da İran tehdidiyle mücadele etmek için bir "güvenlik ittifakı" kurabileceğini söyleyip "Bu güvenlik ittifakına İsrail'le barış içinde olan ya da olmak isteyen tüm ülkeler davet edilmelidir." ifadelerini kullandı. İsrail gazetesi The Times of Israel ise "Öngördüğüm yeni ittifak, Abraham Anlaşmaları'nın doğal uzantısı olarak görülebilir. Bu anlaşma sayesinde İsrail ve 4 Arap ülkesi arasında barış sağlandı. Bunu Demokratlar da Cumhuriyetçiler de destekledi. Bu yeni ittifak için bir isim de düşündüm. Yeni ittifakın adı 'Abraham İttifakı' diyelim." şeklinde konuşan Netanyahu için "Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada savaş sonrası Gazze ve İran karşıtı ittifak için vizyonunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.