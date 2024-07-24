Trabzon-Kocaeli arasında direkt uçuşlar başlıyor! 14 saatlik mesafe 1,5 saate inecek

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ağustos itibariyle Trabzon-Kocaeli direkt uçuşlarının başlayacağını söyledi. 7 HAFTA SÜREYLE PLANLANDI

Pegasus Havayolları tarafından 9 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında her Cuma günü düzenlenecek olan uçuşların ilk etapta 7 hafta süreyle planlandığını açıkladı.

14 SAATLİK MESAFE 1,5 SAATE İNDİ

Uraloğlu, Trabzon'dan 06.00'da kalkacak uçağın Kocaeli'ne bir saat 50 dakika sonra ulaşacağını belirterek, "Kocaeli'nden hareket edecek uçak da sabah saat 08.25'te kalkış yapacak ve yolcular sadece bir saat 30 dakika içerisinde 09.55'te Trabzon'a varmış olacaklar. Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saate indiriyoruz." şeklinde konuştu.