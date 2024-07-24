ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun

"YAZIKLAR OLSUN SİZE" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , ABD 'deki utanç veren görüntülere tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size" dedi.





"DEMOKRASİNİN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti: Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.