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Son Dakika Deprem Haberleri: Bugün, az önce deprem mi oldu? İşte 24 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika gelişmeleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi burada. Deprem anlık doğru gelişmeleri takip etmek, deprem bölgesinde yaşayan insanlar için hayati önem taşır. Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık depremlerle karşılaşmaktadır. Son depremlerle ilgili en güncel bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD sağlar. Bu iki kurum, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edip güncelleyerek kamuoyuyla paylaşmaktadır.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 11:39 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 12:09
Son Dakika Deprem Haberleri: Bugün, az önce deprem mi oldu? İşte 24 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi

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Türkiye'de depremler sık sık meydana geldiği için, deprem bilinci ve hazırlığı büyük önem taşımaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremler hakkında anlık bilgi sağlayarak halkı bilgilendirir ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlar. Deprem sonrası güvenliğinizi sağlamak ve gerekli önlemleri almak, depremin olumsuz etkilerini en aza indirmede büyük rol oynar.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Listesi

Depremlerin izlenmesi ve raporlanması konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'deki en güvenilir kaynaklardır. Kandilli Rasathanesi Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösterirken, AFAD ise Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Her iki kuruluş da Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyip kamuoyuna duyurur. Son depremlerle ilgili güncel bilgileri bu iki kurumun internet sitelerinde bulabilirsiniz.

23 Temmuz Kandilli Son Depremler

2024.07.23 10:55:26 36.4392 28.8563 26.2 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.23 10:29:13 37.8197 37.8265 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.23 10:21:51 40.6583 27.4828 11.9 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.23 10:14:25 36.9348 28.2203 3.5 -.- 2.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.23 10:10:59 39.5212 26.1242 6.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 10:09:24 36.3828 35.9103 29.3 -.- 1.5 -.- GOZCULER-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.07.23 10:03:37 37.9708 27.1300 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.23 09:52:53 39.0840 27.5228 0.0 -.- 1.8 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.07.23 09:05:26 37.0868 28.9472 7.2 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.23 08:53:13 39.6918 26.3723 12.7 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 08:32:49 38.6310 39.7297 20.0 -.- 2.2 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 08:15:49 40.0677 36.0390 6.5 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.23 07:33:10 38.6327 39.7282 14.9 -.- 1.9 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 07:28:52 38.6150 39.7035 9.4 -.- 2.0 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 07:27:47 38.0855 37.1657 1.0 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 07:08:07 36.5343 27.0900 4.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.07.23 07:07:54 40.2500 31.7785 9.2 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.23 07:03:18 38.1720 36.6577 5.8 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 07:02:36 38.1960 36.7113 15.8 -.- 1.4 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Kandilli Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız

23 Temmuz AFAD Son Depremler

2024-07-23 11:14:04 39.44972 33.45278 7.0 ML 0.8 Çelebi (Kırıkkale)
2024-07-23 11:05:27 39.64889 29.4175 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-23 11:04:24 37.21528 36.94583 7.0 ML 2.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-07-23 09:05:26 37.06694 28.94139 6.99 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-07-23 08:53:13 39.70333 26.38806 7.0 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 08:42:28 40.08556 34.31722 10.34 ML 1.2 Sungurlu (Çorum)
2024-07-23 08:33:33 39.67833 26.38917 7.01 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 08:32:50 38.56694 39.71833 15.53 ML 1.7 Merkez (Elazığ)

AFAD Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunda aniden ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Depremler, sismograf adı verilen aletlerle ölçülür ve büyüklükleri Moment Magnitüd Ölçeği veya Richter Ölçeği ile belirlenir. Genellikle 3 ve altı büyüklükteki depremler hissedilmezken, 7 ve üzeri büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir.

Deprem Türleri Nelerdir?

Depremler farklı türlerde meydana gelebilir. Üç ana kırık tipi vardır: eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırık. Ayrıca, volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler de deprem yaratabilir. Artçı depremler, ana depremin ardından meydana gelen daha küçük sarsıntılardır.

Türkiye Deprem Haritası ve Fay Hatları

Türkiye, üç büyük fay hattına sahiptir: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı. Bu fay hatları boyunca sık sık depremler meydana gelmektedir. Türkiye deprem haritası, hangi bölgelerin daha yüksek risk altında olduğunu göstermektedir. Birinci dereceden deprem bölgesi olarak tanımlanan iller arasında İzmir, Balıkesir, Manisa ve Muğla bulunmaktadır. İkinci dereceden deprem bölgeleri arasında ise İstanbul, Bitlis ve Van gibi iller yer alır.

Deprem Sonrası Güvenlik ve Önlemler

Deprem sonrasında güvenliğinizi sağlamak için bazı önlemler almak önemlidir. İlk olarak, sağlam bir yer bulun ve düşebilecek ağır eşyalardan uzak durun. Deprem sırasında merdivenler veya asansörler kullanılmamalıdır. Deprem sonrasında ise, acil durum çantanızı yanınıza alarak güvenli bir alana geçin ve radyo veya televizyon gibi kaynaklardan bilgi almaya devam edin.

Son Depremler ve Anlık Bilgiler

Depremler hakkında anlık bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerinden takip edebilirsiniz. Bu siteler, son depremler hakkında detaylı bilgiler sunar ve depremin büyüklüğü, derinliği ve yeri hakkında bilgi verir. Ayrıca, depremler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kurumların sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz.

Deprem Riski ve Hazırlık

Deprem riski olan bölgelerde yaşayan insanlar için hazırlıklı olmak büyük önem taşır. Acil durum çantası hazırlamak, aile bireyleriyle acil durum planı yapmak ve deprem tatbikatları yapmak gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca, bina ve yapılarınızın depreme dayanıklı olduğundan emin olmak için düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Az önce deprem mi oldu?

Deprem olup olmadığını anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Deprem sırasında ne yapmalıyım?

Deprem sırasında sağlam bir yer bulun, düşebilecek eşyalardan uzak durun ve merdivenler veya asansörleri kullanmayın.

Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, el feneri, radyo, piller ve kişisel belgeler bulunmalıdır.

Deprem sonrası ne yapmalıyım?

Deprem sonrası güvenli bir alana geçin, acil durum çantanızı yanınıza alın ve radyo veya televizyon gibi kaynaklardan bilgi almaya devam edin.

Deprem nedir ve nasıl oluşur?

Deprem, yer kabuğunda aniden ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalardır. Genellikle fay hatlarının çatlaması sonucu oluşur.

Türkiye'deki aktif fay hatları nelerdir?

Türkiye'deki başlıca aktif fay hatları Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı'dır.

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