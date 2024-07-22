SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar

Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdi. GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisiyle Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası alanda rekabet gücünü sergiledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 17:29 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 17:29
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdi.

GÖKBEY İngiltere semalarında

Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, TUSAŞ'ın özgün imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY, etkinlik kapsamında 7 dakikalık uçuş gösterisi yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisiyle Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası alanda rekabet gücünü sergiledi.



TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın dünyada havacılık teknolojilerinin geldiği son noktanın en net görülebileceği önemli bir fuar olduğunu belirterek, "Burada sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizle, ne kadar iddialı olduğumuzu göstermek için tüm ürünlerimizi sergiliyoruz. Özellikle T625 GÖKBEY'in Farnborough'da uçuç gerçekleştirmesi ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi talep var. Kısa zamanda birçok platformumuz için ihracat haberleri vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖKBEY, 22-26 Temmuz'daki etkinlik boyunca 4 uçuş yapacak.


TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİSİNİN SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İNGİLTERE'DE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

TUSAŞ, fuar kapsamında geliştirdiği diğer teknoloji ürünleri ve platformlarını da sergileyecek.



Bu kapsamda, jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, GÖKBEY ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketleri ile GÖKBEY ve HÜRJET'in birebir ölçekli maketi de TUSAŞ standında yer alacak.

Fuarda ayrıca KAAN deneyi alanı ve uydu maketleri de misafirlerin ilgisine sunulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor!
’Köpekperest’ provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar
Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti
Yağışlar azaldı tüketim arttı! İstanbul’daki barajların doluluk oranı 14 günde yüzde 5’lik düşüşle yüzde 61.42 seviyesine geldi
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Miçotakis’in Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm hezeyanı! Ankara’nın zeytin dalını hiçe saydı AB’ye sığındı: Helenizm mücadeleyi bırakmayacak
Meteoroloji haritayı yayımladı! Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor: İstanbul’da yarın yağış var
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor? Harris dışında olası adaylar kimler?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
LGS tercih sonuçları açıklandı! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti | meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024
SON DAKİKA