Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdi.
Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, TUSAŞ'ın özgün imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY, etkinlik kapsamında 7 dakikalık uçuş gösterisi yaptı.
Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisiyle Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası alanda rekabet gücünü sergiledi.