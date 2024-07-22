Yağışlar azaldı tüketim arttı! İstanbul’daki barajların doluluk oranı 14 günde yüzde 5’lik düşüşle yüzde 61.42 seviyesine geldi

SUYUN YÜZDE 69'U 3 BARAJDAN KARŞILANIYOR

Barajlardaki tekil su miktarının İstanbul'da kullanılan tüm su miktarına oranları da derlenen veriler içerisinde yer aldı. Buna göre İstanbul'un tüm su varlığı içerisindeki en büyük oran yüzde 30.03 ile Ömerli Barajı'na ait. Ömerli'yi yüzde 22.58 ile Terkos Barajı ve yüzde 16.20 ile Büyükçekmece Barajı takip ediyor. Bu 3 barajdaki suların, İstanbul'un tüm barajları içerisindeki oranı ise yüzde 68.81 olarak kaydedildi. İstanbul'un toplam su hacmine en az katkıyı sağlayan baraj ise yüzde 0.45 ile Istrancalar Barajı oldu.