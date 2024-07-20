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Karabük merkezli 3 ilde Kuyu-10 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen Kuyu-10 operasyonlarında elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 08:10 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 08:13
Karabük merkezli 3 ilde Kuyu-10 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen Kuyu-10 operasyonlarında elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.



Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Karabük merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen "KUYU-10" operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️

Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣1️⃣ şüphelinin tamamı yakalandı❗️

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız❗️

🚩Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📍Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
📍Yağma,
📍Nitelikli Dolandırıcılık,
📍Kasten Yaralama,
📍Tehdit,
📍Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌4️⃣ adet ruhsatsız av tüfeği,
📌2️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌Çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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