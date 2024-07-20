Karabük merkezli 3 ilde Kuyu-10 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen Kuyu-10 operasyonlarında elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel 'in yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.





Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Karabük merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen "KUYU-10" operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️

Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣1️⃣ şüphelinin tamamı yakalandı❗️

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız❗️

🚩Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📍Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

📍Yağma,

📍Nitelikli Dolandırıcılık,

📍Kasten Yaralama,

📍Tehdit,

📍Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.