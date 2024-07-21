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Türksat 6A antenlerini açtı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Test süreci başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın, ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 13:49 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 13:50
Türksat 6A antenlerini açtı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Test süreci başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A'nın, ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını bildirdi.



Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A uydusunun son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.



Türksat 6A için test sürecinin başladığını aktaran Uraloğlu, "50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A, ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı. Sıradaki hedef, kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor." ifadelerini kullandı.

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