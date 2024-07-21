Türksat 6A antenlerini açtı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Test süreci başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A 'nın, ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını bildirdi.





Türksat 6A için test sürecinin başladığını aktaran Uraloğlu, "50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A, ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı. Sıradaki hedef, kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor." ifadelerini kullandı.