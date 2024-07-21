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Son dakika: İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Sıcak hava ve nemin etkiliği olduğu İstanbul'da orman yangını çıktı. Aydos Ormanı'ndaki yükselen alevler sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havalandı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 14:30 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 15:46
Son dakika: İstanbul Aydos Ormanı’nda yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

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Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aydos'ta orman yangını!




Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.



ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi.



İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine helikopterle havadan yangına müdahale edildi.



Helikopterin Aydos Gölü'nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Aydos Ormanı'nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

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