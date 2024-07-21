Emeklilik sisteminde yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan’dan net zam mesajı: Refahı arttırmak için yeni yol haritaları oluşturuyoruz



Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı.



"BUNLARIN SIRTINDA KÜFE YOK"



Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan "asgari ücret 17 bin" diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.



12.500 TL KİMLERİ ETKİLEDİ?



Taban aylığı 12 bin liraya yükselten teklifin yasalaşmasıyla Ocak-Haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8 bin 18 lira ve altında olanların tamamının yani yaklaşık 1.8 milyon kişinin emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 lira artacak. Ek ödeme ve kök aylığı toplamı 8 bin 18 lira ile 10 bin lira arasında olan yaklaşık 1.9 milyon kişi de maaşlarına göre farklı tutarlarda yeni taban aylık düzenlemesinden yararlanacak.





FARK NE KADAR OLACAK?



Halen emeklilere, dul ve yetimlere Temmuz ödemeleri yüzde 24.73 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 10 bin lira taban aylık kapsamında yapılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki 3.7 milyon emekliye yasa çıktıktan sonra fark ödemesi yapılacak. Yasa çıkınca, ödenmesi gereken tutardan şimdi yatırılan tutar çıkarılacak, kalan tutar verilecek.