Emeklilik sisteminde yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan’dan net zam mesajı: Refahı arttırmak için yeni yol haritaları oluşturuyoruz

Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla emekli için sağlanan 5510 Ek 19 desteği artacak, emeklinin yeni aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Emekliye 2 bin 500 lira fark yatırılacak. Kök aylığı 9 bin 500 olan bir emekli de 380 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi 473,97 liraya ulaştı. Bu emeklinin yeni geliri 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla bu emeklinin aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Şimdi 12 bin 323 lira 32 kuruş ödeme aldığı için yasa çıkınca 176,68 lira fark verilecek.
DUL VE YETİME DE VAR
Meclis'e sevk edilen düzenleme dul ve yetimlerin taban aylık ödemes
ne hisseleri oranında yansıyacak. En düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500 liradan 9 bin 375, yüzde 50 olanda 5 bin liradan 6 bin 250, yüzde 25 olanda da 2 bin 500 liradan 3 bin 125 liraya yükselecek. Yasayla birlikte aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak. Bu kişilere de fark yatırılacak.
HESABA YATIRILACAK TUTAR NEREDEN GÖRÜLEBİLİYOR?
- e-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Aylık Ödeme Bilgisi' bölümlerinde yeni kök aylığınızı, ek ödeme tutarınızı, varsa 5510 Ek 19 tutarınızı (şu an 10 bin lira üzerinden hesaplanan rakam görünüyor), ilaç almışsanız kesinti tutarını görebilirsiniz.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
ÖRNEK 1
HAZİRAN AYI
- Kök aylığı: 7.500,00 TL
- Ek ödemeli: 7.800,00 TL
- 5510 Ek 19 desteği: 2.200,00 TL
- Yatırılan: 10.000,00 TL
ŞİMDİ ÖDENECEK
- % 24.73 zamlı kök aylık: 9.354,75 TL
- Ek ödemeli: 9.728,94 TL
- 5510 Ek 19 desteği: 271,06 TL
- Yatırılacak: 10.000 TL
YASA ÇIKINCA
- 5510 Ek 19 desteği: 2.771,06 TL
- Yatırılması gereken tutar: 12.500 TL
- Yeni taban aylık farkı: 2.500 TL
ÖRNEK 2
HAZİRAN AYI
- Kök aylık: 9.000,00 TL
- Ek ödemeli: 9.360,00 TL
- 5510 Ek 19 desteği: 640,00 TL
- Yatırılan: 10.000,00 TL
ŞİMDİ ÖDENECEK
- % 24.73 zamlı kök aylık: 11.225,70 TL
- Ek ödemeli: 11.674,73 TL
- Yatırılacak: 11.674,73 TL
YASA ÇIKINCA
- 5510 Ek 19 desteği: 825,27 TL
- Yatırılması gereken: 12.500 TL
- Yeni taban aylık farkı: 825,27 TL