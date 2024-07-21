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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su isale hattı patladı: Yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 14:33 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 14:33
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su isale hattı patladı: Yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde meydana geldi.



Cadde üzerinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yolda devasa çukur oluşurken, tonlarca su boşa aktı.

Cadde ve sokaklar göle dönerken bir evin bahçesi suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta tarafından cadde trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahları kullandı. Patlama nedeniyle ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

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