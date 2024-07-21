Dışişleri Bakanlığı'ndan katil Netanyahu'ya sert tepki! "Yargıda hesap verecek"

Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail'e sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail'e sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL REFAH'A SALDIRDI
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ketinde bulunan Nasır Hastanesinden AA'ya yapılan açıklamada, Refah'ta düzenlenen İHA saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin hastaneye getirildiği belirtildi.