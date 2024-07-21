Dışişleri Bakanlığı'ndan katil Netanyahu'ya sert tepki! "Yargıda hesap verecek"





Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.