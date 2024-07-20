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Tam 119 milyon 106 bin lira! Çiftçilere destek hesaplarda...

Çiftçilere yönelik maddi destekler devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 15:08 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 15:08
Tam 119 milyon 106 bin lira! Çiftçilere destek hesaplarda...

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Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

119 MİLYON 106 BİN LİRALIK DESTEK
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 64 milyon 910 bin 785 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 35 milyon 791 bin 503 lira, düve alım desteği kapsamında 17 milyon 120 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyon 106 bin 112 lira, toprak analizi desteği kapsamında 177 bin 600 lira olmak üzere toplam 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

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