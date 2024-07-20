İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e geçtiğimiz haftalarda Moldova'da silahlı saldırı düzenlendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e geçtiğimiz haftalarda Moldova'da silahlı saldırı düzenlendi.
7 KURŞUN SIKTI
Şehrin kuzeydoğusundaki Alecu Russo Caddesi'nde elektrikli scooteriyle ilerleyen yüzü maskeli saldırgan, bir kafede kahvesini yudumlayan Eren'e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden soğuk kanlı bir şekilde uzaklaştı.
TAKVİM GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI
Tetikçinin görüntüsü kameralara da yansıdı.O görüntülere Takvim'den Ümit Erkan Demican ulaştı.
KIZ ÇOCUĞU YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Polis suikastla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayetin geçtiğimiz haziran ayında İngiltere'nin Hackney Bölgesi'ndeki bir Türk restoranına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceği iddia edildi.
İki çete arasındaki kanlı hesaplaşmada 9 yaşındaki bir kız çocuğu yaralanmıştı. Çocuk, yaşam mücadelesine devam ediyor.
Saldırıda yaralanan 3 kişinin Bombacılar çetesine bağlı olduğu çete üyelerinin 37 yaşındaki Beytullah Gündüz'ü hedef aldığı vurgulandı. Bugüne kadar çete savaşlarında en az 20 kişinin öldüğü de aktarıldı.
2012 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR
"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012 yılından bu yana birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.
ÇETE SAVAŞI BÜYÜDÜ
İki çete arasındaki çatışmalar 2012 yılında "Hackney Turks" çetesinin liderlerinden 32 yaşındaki "Kız Ali" lakaplı Ali Armağan Turnpike Lane metro istasyonu önünde otomobilinin içinde iki kişi tarafından 8 kurşunla vurularak öldürülmesinin ardından şiddetlendi.
Bu olayın hemen ardından Hacnkney Turks gurubu adeta Tottenham Boys çetesinin başındaki Eren ailesine savaş açtı.
İlk olarak Kemal Eren (28) 2012'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı.
Kemal Eren saldırı sonrası felç kaldı. 2013 yılında ise 34 yaşındaki Zafer Eren, evinin önünde Southgate'de maskeli ve motorsikletli saldırganlar tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. 2014 yılında ise Behzat Eren Elbistan'da öldürüldü.
Kanlı şiddet olaylarında zaman zaman duraklamalar yaşansa da İngiltere polisi, olaylardan dolayı endişeli.
KANLI İNFAZ
Bu olaydan 6 yıl sonra ise 2020 yılında İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren, Elbistan İlçesi'nde bereli ve güneş gözlüklü bir kişi tarafından susturucu tabanca takılı tabancayla öldürüldü.