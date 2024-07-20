Yüzü maskeli saldırgan böyle görüntülendi. İki çete arasındaki kanlı hesaplaşmada 9 yaşındaki bir kız çocuğu yaralanmıştı. Çocuk, yaşam mücadelesine devam ediyor. Saldırıda yaralanan 3 kişinin Bombacılar çetesine bağlı olduğu çete üyelerinin 37 yaşındaki Beytullah Gündüz'ü hedef aldığı vurgulandı. Bugüne kadar çete savaşlarında en az 20 kişinin öldüğü de aktarıldı.



2012 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012 yılından bu yana birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.

ʺTottenham Boysʺ (sol) ve ʺHackney Turksʺ (sağ) üyeleri



ÇETE SAVAŞI BÜYÜDÜ

İki çete arasındaki çatışmalar 2012 yılında "Hackney Turks" çetesinin liderlerinden 32 yaşındaki "Kız Ali" lakaplı Ali Armağan Turnpike Lane metro istasyonu önünde otomobilinin içinde iki kişi tarafından 8 kurşunla vurularak öldürülmesinin ardından şiddetlendi.



Bu olayın hemen ardından Hacnkney Turks gurubu adeta Tottenham Boys çetesinin başındaki Eren ailesine savaş açtı. İlk olarak Kemal Eren (28) 2012'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı.