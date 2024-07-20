Dışişleri Bakanlığı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı: Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecek

''KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE'NİN ETKİN GARANTİSİ ALTINDA GELECEĞE GÜVENLE İLERLEYECEKTİR''

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümünün coşkuyla kutlanmış olduğundan memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Harekât, Ada'nın tamamına barış getirmiştir. Ada'daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir. Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir. Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün ve Ada'da iki halk ve iki devletin varlığının kabulüyle mümkündür. Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.