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Mutluyuz gururluyuz: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 15:23 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 15:25
Mutluyuz gururluyuz: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi.

YÖRÜNGEDEKİ HAKLARIMIZ KORUNACAK
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız.

MUTLUYUZ GURULUYUZ
Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz."

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