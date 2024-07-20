Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte yer aldığı tablo hediye edildi.

Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile yer aldığı tablo hediye edildi

ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN HEDİYE KKTC 'ce Başkan Erdoğan'ı duygulandıran bir gelişme yaşandı.

380 ÇİVİ 7 BİN 300 METRE TEL

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran tablonun 380 çivi ve 7300 metre tel kullanılarak yapıldığı öğrenildi.

Tablonun yapımında kalem, boya gibi herhangi başka bir madde kullanılmadı.