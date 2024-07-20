Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.
ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN HEDİYE
KKTC'ce Başkan Erdoğan'ı duygulandıran bir gelişme yaşandı.
Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte yer aldığı tablo hediye edildi.
380 ÇİVİ 7 BİN 300 METRE TEL
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran tablonun 380 çivi ve 7300 metre tel kullanılarak yapıldığı öğrenildi.
Tablonun yapımında kalem, boya gibi herhangi başka bir madde kullanılmadı.