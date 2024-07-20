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Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye: Annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte...

Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan'ı duygulandıran bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte yer aldığı tablo hediye edildi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 15:36 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 16:05
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.

ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN HEDİYE
KKTC'ce Başkan Erdoğan'ı duygulandıran bir gelişme yaşandı.

Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile yer aldığı tablo hediye edildiBaşkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile yer aldığı tablo hediye edildi

Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte yer aldığı tablo hediye edildi.

380 ÇİVİ 7 BİN 300 METRE TEL
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran tablonun 380 çivi ve 7300 metre tel kullanılarak yapıldığı öğrenildi.

Tablonun yapımında kalem, boya gibi herhangi başka bir madde kullanılmadı.

Tabloyu Kıbrıs'ta yaşayan Türkmen asıllı Maysa Şahin'in yeğeni Hemrayev'in yaptığı bildirildi.

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