Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye’de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi?

ÖZGÜR YAZILIM: PARİDUS

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen ve Windows'un yerli muadili olarak bilinen Pardus, Linux tabanlı ve özgür bir yazılım olmasından dolayı daha korunaklı.

Pardus, CrowdStrike ürünlerini desteklemiyor. 2003'te temelleri atılan milli işletim sistemi Türkiye'de TÜBİTAKUEKAE tarafından geliştirilen, özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere halihazırdaki linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan; kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynak bir işletim sistemi.

İşletim sisteminin adı Anadolu Parsı olarak da bilinen Panthera Pardus'dan geliyor. Sistem açılışında ve varsayılan duvar kağıtlarında Anadolu Parsı Pardus'un çizimleri var. Pardus'un en önemli avantajı, açık kaynaklı Linux yazılımı üzerine inşa edildiği için "ücretsiz" olması. Virüsler etki etmediği için yüzlerce liralık lisanslarla antivirüs yazılımlarına da ihtiyaç duymayan Pardus, Windows gibi çok büyük sistem gereksinimlerine de ihtiyaç duymuyor.

TÜRKİYE VİZYONUN EN ÖNEMLİ MADDESİ TAM TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK

A Haber Canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı, Ümit Sanlav, "Dünyada eninde sonunda küresel bir djital kıyamet kopacak. Bu şekilde olacağı aşikar. Bunun bir provasını yaşıyoruz. Buna karşı önlemlerimizi almamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu, Türkiye vizyonun en önemli maddesi tam teknolojik bağımsızlık. Bizim bunu elde etmemiz, dünyaya bağlı kalmadan kendi işletim sistemimizle dijital bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım." dedi.

"YERLİ YAZILIMIN ÖNEMİ ÖNE ÇIKTI"

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşanan küresel sorunu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, "Küresel düzeyde ulaşım, banka ve hastanelerde sorun yaşanıyor. Siber saldırı söz konusu değil. Sorun güvenlik yazılımından kaynaklı. Siber olaylara müdahale merkezi tespitleri yaptı. Bazı işlemler manuel olarak yapılabiliyor. En kısa sürede sorun çözülecek. Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı. Bu bir işaret fişeğidir. SOME (Siber Olaylara Müdahale Merkezi) iletişim platformumuzdan tespit ettiğimiz sorunları kurumlarımızla paylaştık. Birkaç saatten fazla sürebilir. Yakın takipteyiz. 7400 civarında üniversitelerimizde yetişmiş personelimiz var. " ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZLIK VAZGEÇİLMEZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu. Birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının çökmesine neden oluyor" açıklaması yaptı. Yüksek teknolojinin küresel düzeyde tekelleştiğinde kırılgan olduğunu anlatan Bayraktar, "Teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez" dedi.

Türk Polis Teşkilatı da "Siber Devriyelerimiz Her Türlü Durumda; Daima Görev Başında" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.