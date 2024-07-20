Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye’de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi?

ÖZGÜR YAZILIM: PARİDUS
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen ve Windows'un yerli muadili olarak bilinen Pardus, Linux tabanlı ve özgür bir yazılım olmasından dolayı daha korunaklı.
Pardus, CrowdStrike ürünlerini desteklemiyor. 2003'te temelleri atılan milli işletim sistemi Türkiye'de TÜBİTAKUEKAE tarafından geliştirilen, özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere halihazırdaki linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan; kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynak bir işletim sistemi.
İşletim sisteminin adı Anadolu Parsı olarak da bilinen Panthera Pardus'dan geliyor. Sistem açılışında ve varsayılan duvar kağıtlarında Anadolu Parsı Pardus'un çizimleri var. Pardus'un en önemli avantajı, açık kaynaklı Linux yazılımı üzerine inşa edildiği için "ücretsiz" olması. Virüsler etki etmediği için yüzlerce liralık lisanslarla antivirüs yazılımlarına da ihtiyaç duymayan Pardus, Windows gibi çok büyük sistem gereksinimlerine de ihtiyaç duymuyor.
TÜRKİYE VİZYONUN EN ÖNEMLİ MADDESİ TAM TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK
A Haber Canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı, Ümit Sanlav, "Dünyada eninde sonunda küresel bir djital kıyamet kopacak. Bu şekilde olacağı aşikar. Bunun bir provasını yaşıyoruz. Buna karşı önlemlerimizi almamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu, Türkiye vizyonun en önemli maddesi tam teknolojik bağımsızlık. Bizim bunu elde etmemiz, dünyaya bağlı kalmadan kendi işletim sistemimizle dijital bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım." dedi.
"YERLİ YAZILIMIN ÖNEMİ ÖNE ÇIKTI"
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşanan küresel sorunu değerlendirdi.
Bakan Uraloğlu, "Küresel düzeyde ulaşım, banka ve hastanelerde sorun yaşanıyor. Siber saldırı söz konusu değil. Sorun güvenlik yazılımından kaynaklı. Siber olaylara müdahale merkezi tespitleri yaptı. Bazı işlemler manuel olarak yapılabiliyor. En kısa sürede sorun çözülecek. Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı. Bu bir işaret fişeğidir. SOME (Siber Olaylara Müdahale Merkezi) iletişim platformumuzdan tespit ettiğimiz sorunları kurumlarımızla paylaştık. Birkaç saatten fazla sürebilir. Yakın takipteyiz. 7400 civarında üniversitelerimizde yetişmiş personelimiz var. " ifadelerini kullandı.
BAĞIMSIZLIK VAZGEÇİLMEZ
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu. Birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının çökmesine neden oluyor" açıklaması yaptı. Yüksek teknolojinin küresel düzeyde tekelleştiğinde kırılgan olduğunu anlatan Bayraktar, "Teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez" dedi.
Türk Polis Teşkilatı da "Siber Devriyelerimiz Her Türlü Durumda; Daima Görev Başında" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.
ÇİN VE RUSYA NEDEN ETKİLENMEDİ?
Dünyada dijital kıyametten hiç etkilenmeyen ise birkaç ülke vardı. Bunlar arasında Rusya ve Çin dikkat çekiyor. Bu ülkelerin kaos yaşamamasının nedeni, kendi işletim sistemlerini kurmaları.
Çin, ülkenin ABD teknolojisine karşı olan bağımlılığını azaltmak için yerli teknolojilere odaklanmıştı. Hükümet, yabancı kaynaklı işletim sistemlerine karşı açık kaynaklı işletim sistemi OpenKylin'i piyasaya sürmüştü.
Bu sistem, açık kaynaklı Linux işletim sistemine dayanıyor. Hatta Çin, devlet dairelerine alınacak yeni bilgisayarlarda AMD ve Intel işlemcilerin tercih edilmesini yasaklamış, Windows yerine yerli işletim sistemi kullanılmasını önermişti.
Keza Rusya da, Microsoft ürünlerine yasaklama getirmişti. Jolla firması tarafından geliştirilen Sailfish adlı işletim sistemi, Rusya'nın resmi işletim sistemi olarak kayıtlara geçmişti. Altyapı olarak Linux tabanlı hizmet veriyor. Yerli işletim sistemi Astra Linux da, ülkede ilk ve yüksek eğitim kurumlarının satın alımlarında Windows'un önüne geçmiş durumda. Dün Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ülkede dünyadaki gibi bir kaos yaşanmadığını duyurarak, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yerli yazılımların kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bilişim uzmanları da küresel çapta yaşanan kaos için ülkelere 'ulusal strateji' önerisi getirdi. Rusya ve Çin'deki kurumların etkilenmemesinin sebebini ülke stratejisine bağlayan İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, "Rusya ve Çin, Microsoft teknolojilerine kritik altyapı ve sektörlerinde temkinli bakıyordu. Bu nedenle savunma sanayi, sağlık, enerji gibi sektörlerde kendi yerel teknoloji şirketlerini kullanıyordu. Mevcut krizden bu yüzden etkilenmediler. Dijital dönüşümde ilerlemiş olan ülkemizin de siber güvenlikte ulusal politikaya ve bu politikayı uygulayacak kanun altyapısına ve eğitimli işgücüne ihtiyacı var" dedi.
İSRAİL'İ DE SİSTEMSEL KESİNTİLER
Küresel iletişim kesintisi İsrail'deki sağlık ve hizmet sektörünü etkiledi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, küresel iletişim kesintisi İsrail'de bazı hastaneler, İsrail Posta Servisi ve bazı basın kuruluşlarının hizmetlerinin aksamasına neden oldu.
Bazı hastanelerin ve İsrail Posta Servisi'nin sistemlerinde kesintiler görüldüğü bildirildi. Haaretz gazetesi, müşteri hizmetleri operasyonlarının durduğunu açıkladı.
Ben Gurion Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, başka havalimanlarında CrowdStrike sistemlerindeki sorun kaynaklı yaşanacak gecikmelerin Ben Gurion'un operasyonlarını etkileyebileceği bildirildi.
BAE'DEN AÇIKLAMA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu (TDRA), CrowdStrike yazılımlarının güncellenemediğine dikkati çekerek, CrowdStrike bağlantılı sistem ve kurumların olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.