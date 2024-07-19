SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Osmanlı Devleti'nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı'nda restorasyon süreci tamamlandı. Yıldız Sarayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açıldı. Törende ecadadın yadigarını gençlere emanet ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın Ağustos sonuna kadar ücretsiz ziyaret edileceğinin müjdesini de verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 21:42 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:39
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı’nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, ziyarete açıldı.

AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI
Yıldız Sarayı'nın açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirildi.

Erdoğan Yıldız Sarayı'nın Ağustos sonuna kadar ücretsiz ziyaret edileceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık restorasyon çalışmaları sonunda Yıldız Sarayı'nı ihya ettik. İstanbul'un tarihi simgelerinden Yıldız Sarayı bugünden itibaren kapılarını açıyor. Bugün yaşadığımız mutlulukta pek çok hocamızın ve uzmanımızın alın teri vardır. Onların emeği, gayretleri olmasaydı bu güzel eser tekrar eski görkemine kavuşturulamazdı.

200 yıllık tarihiyle Yıldız Sarayı, Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir. Sultan 2. Abdulhamit'le özdeş hale gelmiştir. 2. Mahmut burayı yeni ordunun askerlerinin talimlerini izlemek için kullanmıştır. Yıldız Sarayına asıl hürriyetini kazandıran Abdülhamit Han olmuştur.

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntülerYıldız Sarayı'nın içinden görüntüler

Necip Fazıl'ın 36 Türk hükümdarı arasında belki de en büyüğü olarak tanımladığı Abdülhamit darbeye kadar devleti buradan yönetti. Yıldız Sarayı Devleti yönelen yıkma girişimleri karşısında direnişin sembolü oldu. Yıldız Sarayı'nın ayırıcı vasfı yönetim merkezi olarak kullanılmasıdır. Mimari olarak, çağından farklı özellikler taşır.

Sultan 2. Abdülhamit döneminde toplam 2 bin kişinin yaşadığı rivayet ediliyor. Tabiatla uyumu, mimarisi ve Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneği olan Yıldız Sarayı nadide bir eserdir.

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntülerYıldız Sarayı'nın içinden görüntüler

Kimi ülkeler 100 150 yıllık tarihi varlıklarına büyük özen gösterirken nice kültür varlığımıza sahip çıkamadık. Reddi miras anlayışı bizlere çok ağır bedeller ödetti. Bu sembollerden biri Yıldız Sarayı oldu. Ecdat yadigârı pek çok varlık gibi burası da yıllarca hoyratça kullanıldı.

Yıldız Gazinoları projesi hayata geçirilmiştir. İtalyan bir şirket tarafından işletilen kumarhane 1 yıl sonra kapatılmıştır.

SAVARONA YATINI RESTORE ETTİRDİK
Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk.Biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihi kucakladık. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra Savarona yatını devraldık. Savarona yatını restore ettirdik, kısa bir süre sonra bitecek. Devlet başkanlarını ağırlamak için kullanmaya başlıyoruz.

Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışını gerçekleştirdiBaşkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışını gerçekleştirdi

Tarihi vefa, geçmişe saygı anlayışıyla eserlerimizi yeniden ayaklandırdık. 120'nin üzerinde restorasyon çalışması yaptık. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nden Topkapı'da uzun yıllar saklanmış hazine koleksiyonuna varıncaya kadar bir çok eseri ihya ettik.

Cumhurbaşkanlığımız döneminde onlarca görüşmeyi, kabulü burada düzenledik. Yıldız Sarayı milletimizin her bir ferdinin gururla gezebileceği muhteşem bir müze olarak hizmet vermeye hazır hale geldi. Edirne Sarayı ile ilgili restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da ecdadın emanetlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

SARAYIN BİRÇOK KISMI TARİHİNDE İLK DEFA ZİYARETE AÇILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Yıldız Sarayı ziyaretçileri kabul edecek.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.

Yıldız Sarayı ziyarete açılıyorYıldız Sarayı ziyarete açılıyor

Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu.

Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de açılış sonrası ziyaret edilebilecek.

YILDIZ ALBÜMLERİ'NDEN SEÇME FOTOĞRAFLAR VE YAZMA ESERLER GÖRÜLECEK
İlk defa ziyarete açılacak yapılar arasında "Limonluk", "Hamam", "III. Selim Çeşmesi", "Ada Köşkü" ve "Cihannüma Köşkü" de yer alıyor.

Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, onunla özdeşleşen, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntülerYıldız Sarayı'nın içinden görüntüler

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı.

İlk defa görülecek yazma eserler arasında "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerim örnekleri yer alıyor.

YILDIZ SARAYI TARİHİ
Yıldız Sarayı kompleksi, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Asıl şeklini Sultan II. Abdülhamid döneminde alan saray, 33 yıl boyunca devletin yönetim merkezi, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı.

Köşkler, yönetim ve koruma yapılarıyla parklar bütününden oluşan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesiyle önemini yitirdi.

Son Osmanlı padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını tümüyle dış dünyaya kapattı.

NE ZAMAN MİLLİ SARAYLARA DEVREDİLDİ?
Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alana kurulan Yıldız Sarayı kompleksi, pazartesi dışında her gün ziyarete açık olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı’nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...
Dünyada Microsoft sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... Nedir bu CrowdStrike? THY’den açıklama... Siber saldırı mı?
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Dünya mavi ekran verdi! Kare kare CrowdStrike krizi...
Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam
Microsoft ve CrowdStrike krizinin İstanbul’a etkisi! ATM’ye gelen boş döndü
Eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yapmıştı! Microsoft CrowdStrike kaosu sonrası Leave the World Behind filmi gündem oldu: Ürkütücü şekilde benzemiyor mu?
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! SOME frenledi ama yetmez
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Küresel Microsoft Crowdstrike arızası 84 seferi iptal etti! THY’den kritik açıklama: Hak kaybı yaşanmayacak
Emekliye promosyon güncelleme fırsatı | Üst limite geçenler yüksek maaş alabilir! Hangi banka ne kadar veriyor?
CHP şova gelince var icraatta yok! İzmir’de yalnızca 30 ilçeden 18’inde veteriner işleri müdürlüğü bulunuyor! Antibiyotik bile mevcut değil
HAVA DURUMU | AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı! O ilçelerde yaşayanlar dışarı çıkmayın! 10 derece daha fazla hissedilecek
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
Denizde feci kaza! ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti
SON DAKİKA