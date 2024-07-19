Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı’nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...

" Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık restorasyon çalışmaları sonunda Yıldız Sarayı 'nı ihya ettik. İstanbul'un tarihi simgelerinden Yıldız Sarayı bugünden itibaren kapılarını açıyor. Bugün yaşadığımız mutlulukta pek çok hocamızın ve uzmanımızın alın teri vardır. Onların emeği, gayretleri olmasaydı bu güzel eser tekrar eski görkemine kavuşturulamazdı.

200 yıllık tarihiyle Yıldız Sarayı, Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir. Sultan 2. Abdulhamit'le özdeş hale gelmiştir. 2. Mahmut burayı yeni ordunun askerlerinin talimlerini izlemek için kullanmıştır. Yıldız Sarayına asıl hürriyetini kazandıran Abdülhamit Han olmuştur.

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntüler

Necip Fazıl'ın 36 Türk hükümdarı arasında belki de en büyüğü olarak tanımladığı Abdülhamit darbeye kadar devleti buradan yönetti. Yıldız Sarayı Devleti yönelen yıkma girişimleri karşısında direnişin sembolü oldu. Yıldız Sarayı'nın ayırıcı vasfı yönetim merkezi olarak kullanılmasıdır. Mimari olarak, çağından farklı özellikler taşır.

Sultan 2. Abdülhamit döneminde toplam 2 bin kişinin yaşadığı rivayet ediliyor. Tabiatla uyumu, mimarisi ve Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneği olan Yıldız Sarayı nadide bir eserdir.

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntüler