Türkiye soykırımı engelledi huzuru sağladı: Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı! "Türk askeri olmasaydı Doğu Akdeniz'de adım atamazdık"

Sabah'tan Harun Sekmen'e konuşan akademisyenler, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın bölgede huzuru sağladığını ve sistematik bir soykırıma karşı Batılı devletler tarafından yalnız bırakılan Türkiye'nin soydaşlarını korumak için destan yazdığına işaret etti.
TÜRKLERE KARŞI SOYKIRIM GİRİŞİMİNİ ENGELLEMİŞTİR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Kantar: "Bu harekât, adada Türk varlığına karşı girişilen soykırımı engellemiştir. Doğu Akdeniz üzerindeki hâkimiyetimiz tescillenmiştir. Harekât, emperyalizme karşı gösterilen ciddi bir mukavemettir. Adada huzur ve barış sağlanmıştır. 50 yıl önce bütün yokluklara rağmen, Türk soydaşlarımızı korumak için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı, çözümsüzlüğü ortadan kaldırmış, Rumların, Türklere karşı soykırım girişimini engellemiştir. Adadaki Türk varlığı olmasa biz bugün Doğu Akdeniz'de adım atamazdık. Bu açıdan da önemli bir zaferdir."
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Tarihçi Prof. Dr. Salim Gökçen: "Kıbrıs Rumları, terör örgütü EOKA eylemleri ile seslerini yükseltmeye başladılar. Kıbrıs'ta Türklere karşı şiddet olayları sürekli olarak arttı. 20 Temmuz 1974'te adaya asker çıkarıldı. 14-16 Ağustos tarihlerinde yapılan ikinci harekât ile birlikte bugünkü sınıra ulaşıldı. Osmanlı 1571 yılında adayı fethetti. Kıbrıs'taki Osmanlı idaresi 307 yıl, hukuken 352 yıl boyunca sürdü. Bu süreçte adada gayet özgürlük ortamı yaşandı."
72 yaşındaki gazi Celal İnan
TÜM ENGELLERİ AŞTIK
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler aradan 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor. Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki gazi Celal İnan, 1974'te Bayburt'ta askerlik eğitimini çavuşluk rütbesiyle yaptı.
72 yaşındaki gazi Celal İnan
Eğitiminin ardından Barış Harekâtı'na katılan İnan, çıkarma gemisiyle adaya gittiklerini anlattı: "Tüm engelleri aştık. Gece-gündüz demedim, aklımın, gücümün yettiği kadarınca yapabildiğimi yaptım. Yine savaş olsa en başta koşar, en ön saflarda giderim"
Kıbrıs gazilerinden emekli Hava Kıdemli Başçavuş Reşat Çolak
Kıbrıs gazilerinden emekli Hava Kıdemli Başçavuş Reşat Çolak, 20 Temmuz 1974'te, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli olduğunu ve "Ayşe tatile çıksın" mesajıyla harekete geçtiklerini belirterek, "Beşparmak Dağları'nın üzerinden 20 tane uçak geçtik. Yoğun uçaksavar atışıyla karşılaştık. Şuna inanıyorum, Cenab-ı Allah'ın lütfu, İstiklal Harbi'nde de aynı şey olmuş. Bir kuvvet o mermileri sağa sola itiyor ve biz 20 uçakla arasından geçiyoruz. İsabetler var ama can alıcı yerlere isabet etmiyor. Salimen o paraşütçüleri yere indirdik ve döndük" diye konuştu.
70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş
Çankırı'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş hayatını, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda diz kapağına saplanan şarapnel parçalarıyla sürdürüyor. Erdoğmuş, "Ben Beşparmak Dağları'nda yaralandım, kanımı döktüm. Vatan uğruna canımız da kanımız da feda olsun" dedi.