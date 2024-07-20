CHP’li belediye Antalya’da suyun birim fiyatına yüzde 446 zam yaptı!







BÖCEK UCUZ SU KULLANIYORUZ PROPAGANDASI

Suya yapılan dev zam CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçimlerden kısa süre önce yaptığı 'en ucuz suyu biz kullanıyoruz' propagandasını akıllara getirdi. 4 Şubat'ta yaptığı paylaşımda Böcek, "Antalyalılar Türkiye'nin en ucuz suyunu nasıl mı kullanıyor? Halkçı, çevreci, eşitlikçi ve doğru politikayla her şey mümkün. İşte biz de tam olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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