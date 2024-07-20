CHP’li belediye Antalya’da suyun birim fiyatına yüzde 446 zam yaptı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi kentte su fiyatlarına görülmemiş bir zam yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.
SUYA YÜZDE 446 ZAM YAPILDI
Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı. Böylece suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapılmış oldu.
BÖCEK UCUZ SU KULLANIYORUZ PROPAGANDASI
Suya yapılan dev zam CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçimlerden kısa süre önce yaptığı 'en ucuz suyu biz kullanıyoruz' propagandasını akıllara getirdi. 4 Şubat'ta yaptığı paylaşımda Böcek, "Antalyalılar Türkiye'nin en ucuz suyunu nasıl mı kullanıyor? Halkçı, çevreci, eşitlikçi ve doğru politikayla her şey mümkün. İşte biz de tam olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.