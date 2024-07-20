Başkan Erdoğan’dan Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı: Kanlarını yerde bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.