SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı: Kanlarını yerde bırakmayacağız

4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan dün (19 Temmuz) şehit oldu. Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı paylaşan Başkan Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekâtlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 12:42 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 12:57
Başkan Erdoğan’dan Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı: Kanlarını yerde bırakmayacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

Şehit Yarbay Abdullah Cem DemirkanŞehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Erdoğan şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı paylaştı.

Şehide rahmet dileyen Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Pençe-Kilit harekât bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

"KANLARINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"
Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekâtlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs’ta birlik mesajı: Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
Dünyada dijital kıyamet! Sistemler çöktü! Uçuşlar aksadı... Nedir bu Microsoft ve CrowdStrike krizi?
Türkiye soykırımı engelledi huzuru sağladı: Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı! Türk askeri olmasaydı Doğu Akdeniz’de adım atamazdık
Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak
Konya’da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç
HAVA DURUMU | Meteoroloji 10 kent için sarı alarm verdi! Cumartesi için kritik uyarı
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye’de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi?
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Rapor ortaya çıktı | Deniz Akkaya’nın kızı psikologlara işte böyle söyledi: Beni anneme vermeyin yurtta kalmaya razıyım
Moody’s kredi notunu açıkladı! Türkiye 2 kademe birden artırdı: B3’ten B1’e! Bakan Şimşek’ten açıklama: Kararlılıkla devam edeceğiz
3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ay başın da ödeme! 12.500 TL için ilk adım tamam! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?
SON DAKİKA