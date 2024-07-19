TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İşte biyografisi ve kariyeri...

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Bugün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından biri olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun biyografisi ve kariyeri merak konusu. Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan seçildi. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve görevleri hakkında detaylar...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR? İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaret ile uğraşmaktaydı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğeni olur.