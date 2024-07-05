PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş oğluyla konuşmasını anlattı: Ana benim ipimi çektiler

Anne Saniye Ateş, Sinan Ateş’in son günlerinde çelik yelek giydiğini açıkladı. “Oğlum bana ‘Ana benim ipimi çektiler ama belki buna müsaade etmezler’ dedi” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş oğluyla konuşmasını anlattı: Ana benim ipimi çektiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın 4. celsesi dün tamamlandı. İlk olarak Ateş'in annesi Saniye Ateş dinlendi. 18 aydır "ölüp ölüp dirildiğini" söyleyen Ateş, "Ben, yaşayan bir ölüyüm ama şurada 4 gündür 22 kez daha öldüm. O kadar öldüm ki sanki herkes masum, benim oğlum kendini vurmuş" dedi. Oğlunun yanına gelerek "Anne, benim kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler" dediğini belirten Ateş, şöyle devam etti: "Bir gün, sırtında çelik yelekle bana ziyarete geldi. 'Oğlum neden çelik yeleği giydin' dediğimde, 'Ana benim ipimi çektiler ama belki buna müsaade etmezler. Saniye Ateş; İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve davacı olduğunu belirtti.

BU KADIN ÖLÜRSE HEPİNİZE HESAP SORARIM
Saniye Ateş konuşurken fenalaştı. Duruşmaya bir süre ara verildi. Ayşe Ateş sanıklara dönerek "Bu kadın burada ölürse hesabını hepinize sorarım" diye seslendi. Daha sonra saldırı sırasında Ateş'in yanında olan Selman Bozkurt kürsüye çıktı. "Arabaların arasına saklanan şahıs, çömelir vaziyette abimin karşısına çıktı ve art arda ateş etmeye başladı. Ben de havaya bir iki el ateş ettim. Şoktaydık" diyerek olay anını anlattı.

"SOKAKTA DEĞİL EVDE YAKALANDI"
Eski Ankara Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, Sinan Ateş davası sanığı Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'la aynı evin otoparkında araç içinde bulduklarını ileri sürdü. Kılavuz'un gözaltına alınmamak için direndiğini ve sokakta yakalandığına yönelik hazırlanan yakalama tutanağının da sahte olduğunu iddia etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Alman Bild’den Merih Demiral ceza aldı yalanı! TFF’den açıklama: Ceza yok, savunma süresi devam ediyor
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzmanı ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı
İngiltere sandıklar kapandı! İlk sonuçlar açıklandı: İşçi Partisi tek başına iktidar! Rishi Sunak’ın partisi...
Bursa’da sağanak hayatı felç etti! Ev, iş yeri, AVM otoparkı ve metroları su bastı... Taşan Nilüfer Çayı’ndan ceset çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya’da Tüm yaraları saracağız mesajı
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinden paylaştı! ’Pençe’ vuruldu ’Kilit’ kapanıyor
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul’da sağanak etkili oluyor | 4 Temmuz 2024 hava durumu
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı...
İngiliz basını Joe Biden’ın fişini çekti: The Economist’ten yürüteçli kapak! Financial Times ‘Kamala Harris geliyor’ dedi
İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele’nin hesabından Mert Günok paylaşımı!
SON DAKİKA