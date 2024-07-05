Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş oğluyla konuşmasını anlattı: Ana benim ipimi çektiler

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın 4. celsesi dün tamamlandı. İlk olarak Ateş'in annesi Saniye Ateş dinlendi. 18 aydır "ölüp ölüp dirildiğini" söyleyen Ateş, "Ben, yaşayan bir ölüyüm ama şurada 4 gündür 22 kez daha öldüm. O kadar öldüm ki sanki herkes masum, benim oğlum kendini vurmuş" dedi. Oğlunun yanına gelerek "Anne, benim kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler" dediğini belirten Ateş, şöyle devam etti: "Bir gün, sırtında çelik yelekle bana ziyarete geldi. 'Oğlum neden çelik yeleği giydin' dediğimde, 'Ana benim ipimi çektiler ama belki buna müsaade etmezler. Saniye Ateş; İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve davacı olduğunu belirtti.

BU KADIN ÖLÜRSE HEPİNİZE HESAP SORARIM

Saniye Ateş konuşurken fenalaştı. Duruşmaya bir süre ara verildi. Ayşe Ateş sanıklara dönerek "Bu kadın burada ölürse hesabını hepinize sorarım" diye seslendi. Daha sonra saldırı sırasında Ateş'in yanında olan Selman Bozkurt kürsüye çıktı. "Arabaların arasına saklanan şahıs, çömelir vaziyette abimin karşısına çıktı ve art arda ateş etmeye başladı. Ben de havaya bir iki el ateş ettim. Şoktaydık" diyerek olay anını anlattı.

"SOKAKTA DEĞİL EVDE YAKALANDI"

Eski Ankara Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, Sinan Ateş davası sanığı Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'la aynı evin otoparkında araç içinde bulduklarını ileri sürdü. Kılavuz'un gözaltına alınmamak için direndiğini ve sokakta yakalandığına yönelik hazırlanan yakalama tutanağının da sahte olduğunu iddia etti.