Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | İlk iki gün neler yaşandı? İşte tüm detaylar

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ Sanık dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, kasten öldürmeye yardım etme suçlamasını kabul etmediğini, faillere maktulün konum bilgisini verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Aykal, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş dışındaki sanıkları tanımadığını savundu. Sanık Aykal, olaydan 8,5 ay önce, Ateş'in telefon numarasını kendisine atan Demirbaş'a, numaranın "Bu numara eski GB'ye çıkıyor" dediği, Demirbaş'ın da "Onun ipini çekmişler" cevabını verdiği iddialarını da yanıtladı. Sorgulamasını yaptırdığı personelin, telefon numarasının "önceki Ülkü Ocakları Başkanına ait olduğu" bilgisini verdiğini söyleyen Aykal, bu kişinin telefon numarasının Sinan Ateş 'e ait olduğunu söylemediğini öne sürdü. Cinayetten önce ve sonra sanık Tolgahan Demirbaş ile 5 kez görüştüğü iddiasıyla ilgili savunma yapan Aykal, bunların 2'sinde görüşme olmadığının bilirkişi raporunda dahi tespit edildiğini aktardı.





Cinayet günü ihbar sonrası görevli olarak olay yerine gittikten 5-6 dakika sonra Ateş'in kimlik bilgisini öğrendiklerini savunan Aykal, "Maktulün önceki dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanı olması, benim de bu camiadan tanıdığım tek kişinin Tolgahan Demirbaş olması nedeniyle onu aradım. İsim vermeden 'Bir şey duydun mu?' diye sordum. O da 'Hayır.' cevabını verdi ve telefonu kapattık." dedi.



Avukatının, "Tolgahan bir evde yakalandı mı?" yönündeki sorusuna Aykal, "Hayır, tutanakta ne yazıldıysa o. Tutanakta sadece şahsımın değil, diğer görevlilerin de imzası vardır." cevabını verdi. Aykal avukatının, "Yakalandığında herhangi bir kimse tarafından sana mukavemet gösterildi mi?" sorusunu da "Hayır, gösterilmedi." diye yanıtladı.



Mahkeme başkanının, "Telefonunun şifresini vermemişsin. Verecek misin?" sorusu üzerine Aykal, "Susma hakkım olduğunu biliyorum. Telefonumun incelenmesi için şahsıma somut bir gerekçe sunulması lazım." dedi.



Aykal, cinayet sırasında Ateş'in yanında bulunan Ahmet Keçik'in "müşteki/şüpheli", Selman Bozkurt'un ise "müşteki" sıfatıyla ifadesinin alındığını, olayla ilgili kişilere sıfat verilmesinin kendi sorumluluğunda olmadığını, daha sonra kendisinin şüpheli duruma düştüğünü öne sürdü.



Mahkeme Başkanı, sanık Aykal'ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından duruşmayı, yarın devam edilmek üzere bitirdi.



Mahkeme Başkanı ayrıca duruşmanın öğleden önceki bölümünde Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel ile diğer avukatlar arasında çıkan gerginlik sırasında avukat Yücel'i, talimat vermesine rağmen ilk etapta dışarı çıkarmayan kolluk görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Dün başlayan yargılamada bugün itibarıyla 21 sanığın savunması tamamlandı. Yarın, son sanık Umut Ersoy'un savunmasının ardından, müştekiler ile taraf avukatlarının beyanlarına geçilmesi bekleniyor.