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Orman Genel Müdürlüğü'nden o iddialara yanıt: Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır!

Orman Genel Müdürlüğü'nden, kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına yanıt geldi. OGM, o iddialara "Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 21:46 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 21:50
Orman Genel Müdürlüğü’nden o iddialara yanıt: Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır!

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."

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